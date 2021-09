Alaba et Camavinga, dans les onze meilleurs du marché des transferts

09/09/2021 à 08:15 CEST

Le marché des transferts est terminé et avec lui la folie qui a secoué les équipes européennes pendant les deux mois d’été. Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Lukaku, Grealish, Griezmann, Sabitzer, Alaba, Upamecano, Varane, Donnaruma ou Achraf ne sont que quelques-uns des noms qui ont marqué la fenêtre la plus chaotique de ces dernières années.

Le onze le plus précieux qui a résulté de tous les transferts n’a pas Leo Messi ou Cristiano Ronaldo. Les deux meilleurs acteurs mondiaux de la dernière décennie ont perdu de la valeur marchande au fil des années et les nouveaux talents émergents sont plus économiquement considérés dans le football européen d’aujourd’hui.

Les joueurs qui composent l’équipe de départ, selon Transfermarkt, sont les suivants : Donnarumma (60M€) ; Achraf (60M€), Varane (70M€), Upamecano (60M€), Alaba (55M€), Nunu Mendes (40M€) ; Sabitzer (42 M€), Camavinga (55 M€) ; Sancho (100M€), Lukaku (100M€), Grealish (65M€).

Trois joueurs pour le PSG ; deux pour le Real Madrid, le Bayern et United

Le onze des transferts les plus précieux de la saison 2021/22 est composé de trois joueurs du PSG (Donnarumma, Achraf et Nunu Mendes) et deux du Bayern (Upamecano et Sabitzer), du Real Madrid (Alaba et Camavinga) et de Manchester United (Sancho et Varane). Complète le Jack grealish, Manchester City et Romelu lukaku, de Chelsea, le plus cher.

Des équipes telles que Barcelone, Liverpool ou l’Inter, grandes puissances européennes, ont été exclues des clubs ayant la valeur marchande la plus élevée ont signé sur ce marché estival. La valeur marchande totale de l’équipement est 707 millions d’euros.