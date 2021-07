Alaba : « J’avais d’autres offres, mais je voulais venir dans le plus grand club du monde »

David Alaba a été accueilli au Real Madrid, donnant une conférence de presse d’introduction à Valdebebas mercredi. L’Autrichien a expliqué pourquoi il avait décidé de quitter le Bayern Munich pour la capitale espagnole et a également évoqué le fait qu’il hériterait du maillot n°4 de Sergio Ramos.

Il a déclaré aux médias : « Je voulais franchir une nouvelle étape dans ma carrière, grandir en tant que joueur et en tant que personne. Il y avait différentes offres, mais j’ai toujours eu clairement le désir de venir au Real Madrid. C’est un rêve devenu réalité. C’est le plus grand club du monde. Je pense que c’est le défi que je cherchais. Je suis ravi de jouer devant les fans. J’ai joué au Bernabéu quelques fois et l’ambiance était toujours incroyable. Donc, j’ai hâte de jouer là-bas avec le maillot du Real Madrid.

Ce maillot portera le numéro 4 et on a demandé à Alaba s’il ressentait de la pression face au défi de remplacer Ramos. Il a répondu : « J’ai parlé avec le club du maillot. Ils me l’ont proposé. Je pense qu’il n’y avait pas d’autre numéro disponible. Je sais ce que le nombre signifie pour le club. C’est aussi quelque chose qui me motive beaucoup. Il représente la force et le leadership. Je veux tout me donner pour ce numéro et ce maillot. Je ne suis pas là pour me comparer aux autres joueurs. Je suis David Alaba et je resterai David Alaba. Je vais essayer d’être moi-même.

Quand Alaba a signé avec le club, Ramos était toujours là. On lui a donc demandé s’il aurait aimé jouer avec l’Espagnol et son avis sur le départ potentiel de Raphaël Varane. À ce sujet, Alaba a déclaré : « Bien sûr, j’aurais aimé coïncider avec [Ramos]. Il a été un joueur de haut niveau. J’aurais aimé apprendre de lui. [With Varane], c’est aussi un excellent défenseur avec de grandes qualités.

Même s’il parlait principalement en allemand, Alaba a brièvement parlé un peu d’espagnol lors de sa présentation et on lui a demandé s’il se sentait à l’aise avec la langue, en déclarant : « J’ai appris quelques phrases. Nous avons eu beaucoup de joueurs et d’entraîneurs espagnols au Bayern Munich et vous comprenez les choses. J’ai l’intention d’apprendre le plus rapidement possible, pour mieux communiquer avec mes collègues.

Réflexions d’Alaba sur Ancelotti en remplacement de Zidane

L’un des commentaires les plus intéressants qu’Alaba a faits lors de sa présentation concernait le changement d’entraîneur de cet été, étant donné que Zinedine Zidane était toujours l’entraîneur lors de l’accord avec Los Blancos. Au départ du Français et à l’arrivée de Carlo Ancelotti, Alaba a déclaré : « J’étais triste que Zidane soit parti. Mais j’étais content qu’Ancelotti prenne le relais. Je le connais de Munich et nous avons une excellente relation. Je lui ai parlé aujourd’hui et c’est un grand plaisir de retravailler avec lui. La décision de l’endroit où je jouerai revient à l’entraîneur et je lui fais confiance. Je suis très polyvalent et je peux jouer dans différentes positions.