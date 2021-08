Alaba : « Je me sens chez moi au Real Madrid »

in

Le défenseur du Real Madrid, David Alaba, a fait ses débuts avec l’équipe lors du match amical de dimanche contre l’AC Milan. Alaba était l’un des joueurs les plus en vue de Madrid dans le jeu en tant que défenseur central. Le défenseur autrichien a parlé à Real Madrid TV et a partagé ses sentiments après avoir porté le maillot de Madrid pour la première fois.

“C’était très positif de jouer mon premier match contre le Real Madrid et devant des fans de mon pays. La clé, c’est l’équipe, je m’y sens très bien. Comme je l’ai déjà dit, dès le premier jour, ils m’ont si bien accueilli. J’essaie d’aider l’équipe à s’améliorer avec mes qualités et de contribuer à l’équipe », a déclaré Alaba.

Alaba devrait diriger la ligne défensive de Madrid cette saison aux côtés d’Eder Militao. Los Blancos se passera à la fois de Sergio Ramos et de Raphael Varane et il ne sera pas facile de les remplacer, mais l’expérience et la qualité d’Alaba seront sûrement des atouts précieux tout au long de l’année.