Alaba: “Le Real Madrid était en tête de ma liste”

Le défenseur du Real Madrid David Alaba a pris la décision de rejoindre le club en tant qu’agent libre, quittant le Bayern Munich après une décennie réussie avec l’équipe allemande. Le joueur polyvalent a expliqué sa décision dans une interview avec le journal allemand Bild.

«Peu de clubs m’ont proposé un contrat, mais le Real Madrid était sûrement en tête de ma propre liste. Comme le Bayern, c’est l’un des plus grands clubs du monde avec une histoire et une tradition si spéciales », a déclaré Alaba.

L’histoire et la tradition sont précisément l’une des raisons pour lesquelles il a voulu rejoindre le club, a-t-il déclaré plus tard dans l’interview.

“Il y a eu tellement de grands joueurs et de grandes victoires et titres dans l’histoire du Real Madrid que je voulais rejoindre le club et continuer cette histoire de succès avec eux et les fans”, a-t-il expliqué.

Le fait d’avoir été avec le Bayern au cours de la dernière décennie aidera Alaba à faire face à la pression insensée avec laquelle le Real Madrid doit toujours faire face.

«C’est aussi une question de gagner chaque match et de remporter autant de trophées que possible chaque année. J’ai embrassé cette mentalité gagnante et cette soif de trophées au cours de ces années au Bayern. Vous en avez besoin avec le Real Madrid et je veux apporter cela à la table, ainsi que mon expérience et mes compétences sur le terrain », a déclaré Alaba.

Un changement de décor et de culture sera également important pour lui.

«Ce sera un nouveau chapitre de ma vie à la fois pour moi et pour ma famille. Je veux me développer en tant que personne mais aussi en tant que joueur, c’est pourquoi je viens à Madrid », a conclu le défenseur.

Alaba sera dévoilé en tant que joueur du Real Madrid après l’Euro. Sa polyvalence en fait une signature très intrigante et il sera intéressant de voir où il joue la plupart des minutes la saison prochaine.