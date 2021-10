Alaba pourrait manquer le match du Real Madrid contre le Shakhtar

Les problèmes du Real Madrid avec la profondeur défensive continuent. David Alaba a fait son retour du camp autrichien avec une contusion au genou et est discutable pour affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions la semaine prochaine. Bien que la blessure d’Alaba ne soit pas grave, c’est certainement un problème pour Madrid compte tenu des circonstances.

Eder Militao manquera également ce match et si Alaba ne peut pas récupérer à temps, l’entraîneur Carlo Ancelotti pourrait être contraint de lancer Nacho et Vallejo au centre de la ligne défensive. Ancelotti pourrait également déployer Casemiro à cet endroit s’il ne veut tout simplement pas jouer contre Vallejo, mais cela laisserait également Madrid sans milieu de terrain défensif pur.

Les problèmes de Madrid sont d’autant plus graves qu’ils se rendront à Barcelone pour jouer El Clásico la semaine prochaine. Alaba devrait alors être prêt à jouer, mais Militao est toujours incertain pour ce match. Los Blancos n’ont pas été solides en défense cette saison et devront performer à un niveau élevé s’ils veulent rebondir après leurs trois derniers matchs contre Villarreal, Sheriff et Espanyol.

De plus, l’absence d’Alaba nuira à la ligne de Madrid car le leadership qu’il fournit sera absent.

Mendy et Marcelo se sont entraînés avec l’équipe ces derniers jours mais pourraient avoir besoin de quelques semaines de plus avant de pouvoir figurer dans la formation de départ de l’équipe.