Alabama Realtors cherche à bloquer le moratoire sur les expulsions du CDC ⋆ 10z viral

Revenant à la même salle d’audience où un Donald Trump– un juge nommé a bloqué un moratoire sur les expulsions antérieur, une coalition d’agents immobiliers et de propriétaires de l’Alabama a déposé une motion d’urgence pour empêcher les Centers on Disease Control and Prevention de l’administration Biden d’offrir un soulagement supplémentaire aux locataires touchés par la pandémie de COVID-19.

Déposée mercredi devant le tribunal de district américain du district de Columbia, la requête déposée par une coalition dirigée par l’Alabama Association of Realtors a présenté l’ordre d’expulsion du CDC, annoncé mardi, comme une volte-face de leurs déclarations au tribunal sur les intentions de l’agence. . En mai, le juge de district américain Dabney Friedrich bloqué une ordonnance antérieure du CDC comme « exclusivement exclue par le langage simple de la loi sur les services de santé publique ». L’administration Biden a fait appel de cette décision et a obtenu une suspension de la décision de Friedrich. La Cour suprême a refusé d’intervenir à partir de là parce que, selon les mots de la Justice Brett Kavanaugh, le “CDC prévoit de mettre fin au moratoire dans quelques semaines seulement”.

À l’approche de la date limite, la variante delta a fait rage et le CDC a déterminé le 3 août qu’un soulagement supplémentaire était nécessaire.

« Ce moratoire est la bonne chose à faire pour garder les gens chez eux et hors des lieux de rassemblement où COVID-19 se propage », directeur du CDC Rochelle Walensky a écrit dans un communiqué mardi. « Il est impératif que les autorités de santé publique agissent rapidement pour atténuer une telle augmentation des expulsions, ce qui pourrait augmenter la probabilité de nouveaux pics de transmission du SRAS-CoV-2. De telles expulsions massives et les conséquences qui en découlent pour la santé publique seraient très difficiles à inverser. »

Derrière la justification déclarée, les agents immobiliers et les propriétaires ont affirmé que la politique était en jeu.

« S’inspirant de l’approbation de contrôle du juge Kavanaugh, le Congrès a tenté d’adopter une loi, mais a échoué », déclare leur motion d’urgence. « Après l’échec du Congrès à prolonger le moratoire, le président de la Chambre et d’autres représentants ont exigé que le CDC prolonge de toute façon le moratoire par une action exécutive. Ainsi a commencé ce qui est devenu un raz-de-marée de pression politique exercée sur le CDC. »

Pour les agents immobiliers, la pression a été encapsulée par un tweet de Rep. Les Eaux Maxine (D-Calif.), défiant l’agence d’agir.

« Qui va les arrêter ? Qui va les pénaliser ? demanda Waters.

Je ne pense pas que le CDC ne puisse pas prolonger le moratoire sur les expulsions – ce qu’il a déjà fait dans le passé ! Qui va les arrêter ? Qui va les pénaliser ? Il n’y a aucune décision officielle disant qu’ils ne peuvent pas prolonger ce moratoire. Allez CDC – ayez un cœur ! Fais-le! – Maxine Waters (@RepMaxineWaters) 2 août 2021

Les agents immobiliers affirment que la nouvelle ordonnance du CDC est pratiquement la même que celle que le juge fédéral avait précédemment bloquée.

« La refonte sémantique de la dernière extension par le CDC – qui couvre 90 % des locataires à travers le pays, tout en laissant intacte sa capacité à augmenter jusqu’à 100 % – est une distinction sans différence car elle n’a aucune incidence sur l’autorité légale du CDC. » les agents immobiliers ont écrit dans leur motion de 16 pages.

Les agents immobiliers citent le président Joe Biden remarques suggérant que la prorogation du moratoire serait valable même si elle était finalement jugée inconstitutionnelle par les tribunaux.

“Eh bien, regardez, les tribunaux ont clairement indiqué que le moratoire existant n’était pas constitutionnel”, a déclaré Biden mardi, ajoutant plus tard que “au moment où il sera porté en justice, cela donnera probablement un peu plus de temps pendant que nous obtenons ces 45 milliards de dollars. à des gens qui, en fait, sont en retard de loyer et n’ont pas d’argent.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

