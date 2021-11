Alabama vs. Auburn score en direct, mises à jour, faits saillants du match de rivalité Iron Bowl 2021

Il y a une chance que le chaos se produise lorsque le n ° 3 de l’Alabama entre en territoire rival pour affronter Auburn dans le jeu de rivalité annuel Iron Bowl.

Le Crimson Tide (10-1, 6-1 SEC) vient de s’échapper 42-35 contre l’Arkansas la semaine dernière. Ils rechercheront une victoire sur les Tigers (6-5, 3-4 SEC) pour renforcer leurs espoirs en séries éliminatoires de football universitaire. Ils ont remporté neuf des 13 derniers affrontements de la série, dont la victoire 42-13 de l’an dernier à Tuscaloosa. Cependant, l’Alabama a perdu trois des quatre dernières rencontres au Jordan-Hare Stadium d’Auburn.

L’offensive de l’Alabama sera dirigée par Bryce Young, concurrent du trophée Heisman. Le quart-arrière se classe septième dans le FBS avec 3 584 verges par la passe. Sa principale cible de passes est le receveur large Jameson Williams, qui mène le Crimson Tide avec 1 218 verges sur réception et 13 touchés. Le demi offensif Brian Robinson Jr. cherchera à dominer sur le terrain. Il mène l’équipe avec 945 verges au sol et 14 touchés.

Robinson sera défié par une défensive contre la course des Tigers qui accorde 177,2 verges au sol par match. Young peut s’attendre à faire face à la pression d’Eku Leota et de Derick Hall, qui mènent Auburn avec six sacs chacun.

Auburn se tournera vers le quart-arrière TJ Finley alors qu’il tente de mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives. Finley effectuera son deuxième départ à la place de Bo Nix, absent pour la saison en raison d’une blessure à la cheville. Sa principale cible de passes sera le receveur large Shedrick Jackson, qui mène les Tigers avec 495 verges sur des réceptions. Le demi offensif Tank Bigsby cherchera à défier la défense de Crimson Tide sur le terrain. Il mène Auburn avec 940 verges au sol et 10 touchés au sol.

Bigsby sera testé par le secondeur Henry To’oTo’o, qui a réussi 84 plaqués, quatre sacs et un échappé forcé cette saison. Le secondeur Will Anderson Jr. mettra la pression contre Finley; il mène le Crimson Tide avec 13,5 sacs.

Sporting News suit les mises à jour des scores en direct et les faits saillants de l’Alabama contre Auburn samedi. Suivez pour les résultats complets du jeu de rivalité Iron Bowl.

Score Alabama contre Auburn

T1

T2

T3

T4

F

Alabama 0 – – – – Auburn 0 – – – –

Mises à jour en direct de l’Alabama contre Auburn, faits saillants

Toutes les heures de l’Est.

16h28 : Young est poussé hors des limites au 36 sur des jeux consécutifs pour une perte combinée de quatre verges. Alabama botté de dégagement pour donner à Auburn la possession du 25.

16h24 : Young complète à Metchie III pour 11 yards pour donner au Crimson Tide un premier essai à l’Alabama 40.

16h20 : Dallas Turner limoge Finley pour une perte de six verges, forçant les Tigers à botté de leurs 25.

16h18 : Finley complète à Jackson pour 10 yards au Auburn 31.

Premier quart : Alabama 0, Auburn 0

16h12 : Auburn fait un arrêt sur Robinson lors du troisième essai, tenant le Crimson Tide pour botté de son propre 39.

16h09 : Finley lance une passe incomplète puis se précipite sur quatre mètres au troisième essai. Auburn est obligé de botter et donne le ballon à l’Alabama à 30.

16h07 : Finley complète à Shenker pour 22 verges au Auburn 30 pour un premier essai.

16h03 : Robinson est abattu avant la ligne de mêlée pour une perte d’un yard. L’Alabama est obligé de botté à nouveau et donne la possession d’Auburn au 12.

16h02 : Young tire une passe profonde de 34 verges à Williams et donne à Tide un premier essai à l’Alabama 41.

16h00: Young est limogé par Moultry pour une défaite de huit yards au 7.

15h56 : Après que Finley ait lancé des inachèvements consécutifs, les Tigers ont fait un botté de dégagement et ont donné à Crimson Tide la possession de leurs propres 15.

15h52 : Finley se connecte avec Jackson sur neuf yards pour permettre un premier essai du 46.

15h48 : Finley complète à Johnson pour sept verges et donne aux Tigers un premier essai au 36.

15h44 : Bigsby effectue une course de sept mètres vers l’Auburn 10.

15h40 : Young tire deux passes incomplètes et Robinson se précipite pour aucun gain sur le disque. L’Alabama frappe et donne à Auburn la possession de son propre 2.

15h38 : Auburn dégage après le sac au troisième essai, l’Alabama fait un bon attrapé au 48.

15h34 : Bigsby est renversé par Anderson Jr. au 3 lors du premier jeu de passe du match.

15h30: L’Alabama remporte le tirage au sort et choisit de différer. Auburn commencera avec le ballon du 13.

Sur quelle chaîne Alabama vs. Auburn est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: SCS

Direct: Application CBS Sports, fuboTV

La rencontre Iron Bowl entre l’Alabama et Auburn sera diffusée à l’échelle nationale sur CBS. Brad Nessler et Gary Danielson appelleront le match depuis la cabine tandis que Jamie Erdahl fera son rapport de la touche. Vous pouvez également diffuser le jeu en direct sur Paramount+ ou avec fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours.

Heure de début Alabama vs Auburn

Date: Samedi 27 novembre

Démarrer: 15 h 30 HE

Alabama vs Auburn débutera peu après 15 h 30 HE du stade Jordan-Hare à Auburn, Ala.

Calendrier de l’Alabama 2021

Adversaire

Date

Résultat

contre le n ° 14 Miami (Atlanta) le 4 septembre Alabama 44, Miami 13 contre Mercer le 11 septembre Alabama 48, Mercer 14 au n ° 11 Floride 18 septembre Alabama 31, Floride 29 contre Southern Miss 25 septembre Alabama 63 , Southern Miss 14 contre No. 12 Ole Miss 2 octobre Alabama 42, Ole Miss 21 à Texas A&M 9 octobre Texas A&M 41, Alabama 38 à Mississippi State 16 octobre Alabama 49, Mississippi State 9 contre Tennessee 23 octobre Alabama 52, Tennessee 24 Bye 30 octobre N/A contre LSU 6 novembre Alabama 20, LSU 14 contre New Mexico State 13 novembre Alabama 59, New Mexico State 3 contre No. 21 Arkansas 20 novembre Alabama 42, Arkansas 35 à Auburn le 27 novembre à déterminer

Calendrier Auburn 2021

Adversaire Date Résultat contre Akron 4 septembre Auburn 60, Akron 10 contre Alabama State 11 septembre Auburn 62, Alabama State 0 au n° 10 Penn State 18 septembre Penn State 28, Auburn 20 contre Georgia State 25 septembre Auburn 34, Georgia State 24 à LSU 2 octobre Auburn 24, LSU 19 à No. 2 Georgia 9 octobre Georgia 34, Auburn 10 à No. 17 Arkansas 16 octobre Auburn 38, Arkansas 23 Bye 23 octobre N/A vs. N° 10 Ole Miss 30 octobre Auburn 31, Ole Miss 20 au n° 14 Texas A&M 6 novembre Texas A&M 20, Auburn 3 contre Mississippi State 13 novembre Mississippi State 43, Auburn 34 en Caroline du Sud 20 novembre Caroline du Sud 21, Auburn 17 contre No. 2 Alabama 26 novembre à déterminer