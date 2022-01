Alain Prost contre les grilles inversées, la Formule 1 doit rester « traditionnelle »

Alain Prost s’est prononcé contre tout type de grilles inversées en Formule 1, affirmant que les gens « ne devraient pas accepter cela ».

L’excitation autour de la charge de Lewis Hamilton de gagner 15 places lors des qualifications de sprint au Brésil a conduit Charles Leclerc à dire que cela montrait le « potentiel » d’introduire des grilles inversées en Formule 1, mais le PDG du sport Stefano Domenicali a insisté sur le fait qu’ils ne voulaient pas apporter cet élément. dans le sport – bien qu’une crainte persistante demeure qu’ils pourraient faire partie de la F1 à l’avenir.

Les qualifications de sprint ont été testées lors de trois courses en 2021 et ce nombre pourrait doubler en 2022 après que la Formule 1 l’a considérée comme un succès, où une « course » raccourcie définit la grille du grand prix, après une séance de qualification standard un vendredi.

Prost n’est pas d’accord avec l’évaluation de Leclerc et a déclaré précédemment qu’il quitterait complètement le sport si des grilles inversées arrivaient – ​​et son esprit n’a pas changé depuis.

« Je suis complètement contre la grille inversée [idea], bien sûr », a déclaré le quadruple champion du monde au podcast In The Fast Lane.

« La Formule 1 ne devrait pas accepter ça, même pour le sprint. Ce n’est pas parce que Lewis a fait une course fantastique en partant du dernier qu’il faut penser que ce sera la même chose à chaque fois et avec chaque pilote.

« Cela ne se passe pas comme ça. Je suis donc beaucoup plus pour la tradition, et la Formule 1 doit rester comme elle l’a fait.

La Formule 1 n’a pas caché ses tentatives pour attirer un public plus jeune, avec l’introduction de Drive to Survive de Netflix s’avérant être un grand succès pour attirer de nouveaux fans au sport – dont beaucoup sont dans une tranche d’âge plus jeune.

L’ancien pilote de McLaren, Williams et Ferrari Prost a admis que le sport faisait ce qu’il fallait pour attirer la prochaine génération de fans de Formule 1, mais qu’il devait s’en tenir à ses principes et à ses traditions.

« Je dois reconnaître que nous avons de plus en plus de jeunes fans, avec la série Netflix, et nous avons attiré quelques jeunes, [the] jeune génération, ce qui est fantastique », a déclaré Prost.

« Et ils aiment évidemment ce genre de course que nous avons vu, la course de sprint et la course de Lewis au Brésil, mais la Formule 1 doit rester plus traditionnelle. »