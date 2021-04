Alain Prost a décrit Fernando Alonso comme un «perfectionniste» qui «se battra corps et âme» pour chaque point du Championnat du Monde.

Alonso se lance dans sa première campagne de Formule 1 depuis 2018 après avoir mis deux ans à concourir dans d’autres disciplines du sport automobile.

Le double ancien champion du monde de F1 le fait avec Alpine et a montré qu’il n’était pas un numéro arrière avec une performance typiquement fougueuse lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison.

Bien que cela se soit terminé par la retraite après qu’un emballage sandwich se soit coincé dans un conduit de frein arrière, Alonso s’était qualifié neuvième et était dans la course pour marquer des points à la fin de sa course.

Prost, lui-même quadruple champion du monde, travaille désormais comme conseiller spécial d’Alpine. Il reconnaît la réputation d’Alonso en tant que chef de file difficile, mais sait que le joueur de 39 ans soutiendra tout ce qu’il extirpe de l’équipe en donnant le meilleur de lui-même.

«Un pilote avec une telle personnalité apporte automatiquement quelque chose», a déclaré le Français de 66 ans dans une interview au Figaro et cité par Le 10 Sport.

«Fernando est très exigeant et perfectionniste. Il demande beaucoup. C’est à nous de l’assumer.

«Mais il est également conscient que ce n’est probablement pas cette année qu’il pourra gagner des courses sur une base régulière. Ce qui est certain, c’est que même au point pour la 10e place, il se battra corps et âme pour le ramener.

Bien sûr, Alpine n’est pas une équipe composée d’un seul homme et leurs efforts pour terminer aussi haut que possible dans une bataille serrée au milieu de terrain dans le championnat du monde des constructeurs dépendront également de la contribution d’Esteban Ocon.

Hormis une deuxième place choc au Grand Prix de Sakhir, le Français n’a pas été spectaculaire lors de sa première année avec Alpine mais Prost attend clairement plus de lui en 2021.

«Il ne faut pas oublier que c’est toujours le couple de pilotes qui fait progresser une équipe», a déclaré le joueur de 66 ans, dont la formation autoproclamée, anciennement Ligier avant son rachat, a participé à la F1 de 1997 à 2001.

«Nous attendons également beaucoup d’Esteban. Il connaît maintenant l’équipe. Nous avons changé les choses pour lui, en particulier son ingénieur de course. Tout a été fait pour le rendre le plus confortable possible. »

