Alain Prost salue “l’incroyable abnégation” de Fernando Alonso

Le conseiller alpin Alain Prost a déclaré que l’équipe avait “peu de craintes” après avoir réembauché Fernando Alonso, mais tout cela a été dissipé en Hongrie.

Le double champion du monde n’a pas eu le départ le plus facile à son retour en Formule 1 en 2021 avec Alpine, ce qui a conduit à des questions sur sa motivation ainsi que sur ses capacités, car 2022 était sa véritable cible alors qu’il cherchait un chemin vers le retour. l’avant de la grille.

Mais après avoir lentement renversé la vapeur en termes de performances, Alonso a vraiment démontré sa valeur pour l’équipe en Hongrie.

Avec un Lewis Hamilton rampant qui remonte dans le peloton, Esteban Ocon, en tête dans l’autre Alpine, risquait sérieusement de voir sa victoire choc s’évanouir.

C’était jusqu’à ce qu’Alonso intervienne, plaçant parfaitement son Alpine pour tenir Hamilton pendant 10 tours, une intervention qui s’est avérée vitale avec le septuple champion du monde franchissant la ligne P3 le jour après avoir finalement dégagé Alonso puis Carlos Sainz.

Prost a salué la performance d’Alonso comme un parfait exemple d’abnégation et qui a éliminé toutes les «petites peurs» au sein de l’équipe.

“Le symbole d’une part est la victoire d’Esteban, et d’autre part l’incroyable abnégation de Fernando et de toute l’équipe, car les dernières semaines n’ont pas été faciles”, a-t-il déclaré à Canal Plus.

« Fernando était exceptionnel. Nous devons être honnêtes – nous avions tous peu peur quand nous l’avons signé, et aujourd’hui il nous prouve qu’il fait une saison avec une mentalité absolument incroyable.

« Il fait vraiment tout ce qu’il faut pour l’équipe. Bien sûr, dans la voiture, il savait quoi faire pour aider Esteban à rester en tête, et c’est assez incroyable.

Quant à Ocon, Prost pense que cette nouvelle expérience de gagner un grand prix verra désormais le niveau de performance du Français “passer dans une autre dimension”.

“Je suis tellement content pour Esteban, il a eu des semaines très, très difficiles”, a expliqué Prost.

«Mais quand vous gagnez enfin un grand prix, vous entrez dans une autre dimension. Il sait que vous pouvez commencer huitième et gagner une course. Chaque fois qu’il démarre une course maintenant, il va y penser.

«Cela le met dans un statut différent au niveau de l’équipe. Cela stabilisera tout le monde.

« Il y a eu beaucoup de petites critiques quand il a signé son contrat de trois ans, donc ça va stabiliser tout le monde.

“Avec Fernando aussi, nous allons avoir un duo qui se complètera de plus en plus, donc c’est vraiment très positif.”