Alain Prost s’attend à un “ jeu psychologique ” Alonso / Ocon

Alain Prost estime qu’un «jeu psychologique» devrait s’ensuivre entre Fernando Alonso et Esteban Ocon chez Alpine – mais que ni l’un ni l’autre ne devraient être «déstabilisés» par lui.

L’ancien quadruple champion du monde, conseiller spécial d’Alpine, sait tout sur la rivalité intra-équipe car il a connu l’une des relations de collègue de F1 les plus turbulentes avec Ayrton Senna chez McLaren lors de leur période dominante à la fin des années 1980.

Alonso et Ocon ont également eu des associations difficiles avec leurs coéquipiers. L’Espagnol s’est heurté à Lewis Hamilton à McLaren en 2007, bien que les choses se soient considérablement améliorées plus tard entre eux après qu’ils se soient séparés, tandis qu’Ocon et Sergio Perez ne s’entendaient pas à Racing Point.

Cependant, s’il fait partie intégrante de la Formule 1 pour un pilote de vouloir battre son coéquipier comme première priorité, Prost ne veut pas que cela devienne incontrôlable chez Alpine entre un duo âgé de 15 ans d’écart. .

Le joueur de 66 ans pense également que l’équilibre doit s’étendre à la performance, Ocon ayant été complètement remis à sa place par Daniel Ricciardo la saison dernière avant le passage de l’Australien à McLaren, qui a permis le retour d’Alonso en F1.

«Si un conducteur est déstabilisé, ce n’est pas normal», a déclaré Prost lors d’un entretien avec le journal français Le Figaro.

«Ce qui est normal, cependant, c’est qu’un jeu psychologique se met en place. Il y a toujours un conducteur qui prend le dessus.

«Si c’est un pilote une fois, puis l’autre [another time], c’est équilibré et les choses se passent bien.

«Quand c’est plus régulier, comme Esteban l’a vécu l’an dernier avec Daniel [Ricciardo], c’est plus compliqué. Il est donc très important que les pilotes travaillent bien ensemble et qu’il n’y ait pas de jeux dangereux.

«Ce sera une longue saison, et ces années COVID sont également compliquées à gérer. Ce n’est pas très amusant, enfermé dans des bulles avec des restrictions incroyables.

«La dynamique et l’ambiance d’une équipe sont extrêmement importantes pour la performance, il faut donc être très vigilant pour s’assurer qu’il n’y a pas de dégradation, d’abord et avant tout, parmi les pilotes.

Ocon a déclaré avant les tests de pré-saison que son partenariat avec Alonso avait commencé de manière encourageante, en disant: «J’ai toujours eu une excellente relation avec Fernando, même si nous avons couru les uns contre les autres en 2017 et 2018.

«J’ai toujours eu beaucoup de respect pour tout ce qu’il a fait au fil des ans et courir avec lui a toujours été très proche mais aussi très amusant.

«Jusqu’à présent, notre collaboration a été excellente et j’attends la même chose pour le reste de l’année.»

