Alain Prost “sûr” que Fernando Alonso est de retour à son meilleur

Alain Prost est certain que sept manches après son retour en Formule 1, Fernando Alonso d’Alpine est maintenant de retour à son meilleur niveau.

Après deux ans d’absence, Alonso a fait un début quelque peu décevant pour sa première saison, battant le plus souvent son coéquipier Esteban Ocon.

Cependant, les choses se sont beaucoup mieux passées ces derniers temps, l’Espagnol obtenant d’excellents résultats à Bakou et en France et prenant le dessus sur Ocon à ces deux occasions.

Parlant d’expérience, Prost n’est pas surpris qu’Alonso ait eu un peu de mal au début, mais pense qu’il est aussi bon que jamais maintenant.

“Je me souviens toujours quand j’ai arrêté pendant ce qui n’était vraiment que six mois en 92, à quel point c’était difficile [coming] de retour », a déclaré Prost à Motorsport.com.

«Mais nous testions chaque semaine, nous testions tout le temps. Il était donc évident que Fernando ne pouvait pas être au sommet dès le début. C’est une nouvelle voiture, une nouvelle équipe, et en plus il n’a pas roulé en F1 depuis deux ans.

« Il avait l’objectif du GP de France, en disant plus ou moins ‘eh bien, j’ai besoin de quatre ou cinq courses.’ Ce n’est rien de spécial, c’est quelque chose de normal.

« Maintenant, il est de retour, bien sûr. »

Le temps d’absence de Prost a été plus court, le Français manquant de peu la campagne 1992.

Étant donné à quel point il a eu du mal à revenir après cela, il s’attendait à ce qu’Alonso ait du mal au début étant donné qu’il était absent plus longtemps et que les voitures sont plus complexes aujourd’hui.

“C’était difficile physiquement, physiologiquement”, Alpin conseiller ajouté.

« Il faut du temps pour que tout se passe bien. Les automatismes, la vision et tout le reste, c’était difficile pour moi, alors j’ai réalisé à quel point ça devait être difficile pour quelqu’un comme Fernando, qui n’a pas fait de F1 depuis deux ans.

“Et puis il n’a qu’un jour et demi d’essais de pré-saison avec la nouvelle voiture, avec tous les systèmes qu’il doit comprendre.”

Il ne pense pas que l’âge de 39 ans ait rendu les choses encore plus difficiles et est impressionné par l’état dans lequel il se trouve.

« Je ne sais pas si l’âge est un facteur. Mais dans le cas de Fernando Alonso, il est très fort, il est toujours en forme. C’est quelque chose de normal en F1, au volant de la meilleure voiture du monde », a déclaré Prost.

« S’il avait été tout de suite au sommet, ça n’aurait pas été normal, honnêtement.

