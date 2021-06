Alain Prost voit deux raisons pour lesquelles Red Bull pourrait remporter le titre

Le quadruple champion du monde Alain Prost pense que les fortunes contrastées de Valtteri Bottas et Sergio Perez pourraient être cruciales pour décider des titres cette saison.

Mercedes et Red Bull se battent pour la gloire du Championnat du monde cette saison avec Max Verstappen et Lewis Hamilton les principaux prétendants à l’argenterie des pilotes.

Mais Prost pense que les seconds rôles de Bottas et Perez sont également d’une grande importance et c’est dans cette bataille particulière qu’il peut voir un certain fossé se creuser entre les deux, en particulier avec le premier qui subit beaucoup de pression avec son avenir Mercedes. clairement sur la ligne.

“Il est difficile de dire qui va gagner, mais la première chose est que ce sera une belle bataille”, a déclaré Prost au podcast F1 Nation.

« Je pense que Red Bull et Max sont en meilleure forme, à mon avis aujourd’hui, mais c’est toujours une longue saison et cela peut s’inverser différemment. Mais pour une ou deux raisons [I think they could win the title].

« Tout d’abord, Sergio Perez commence à faire du bon travail, donc ça va être d’une grande aide. Je ne pense pas qu’il va être une force pour Red Bull mais plus d’aide.

« Valtteri [Bottas] n’est pas, psychologiquement c’est une situation très difficile.

“J’aime Valtteri en tant que personne et cela doit être assez difficile, d’être dans une équipe comme celle-ci, mais vous pouviez voir que la psychologie des équipes [is difficult].

« Avant, vous aviez une équipe Red Bull très nerveuse et très agitée.

“Et puis vous pouvez voir des choses différentes chez Mercedes, des petites erreurs, des malentendus, des réactions très nerveuses de Toto [Wolff], par example.

“Ils n’avaient jamais pu voir ça avant, donc les choses peuvent changer et cela peut faire la différence, à mon avis, au cours de l’année.”

Quant à la bataille Hamilton contre Verstappen, il a déclaré qu’il était très difficile de comparer les deux pilotes qui nous offrent jusqu’à présent une course de titre fascinante au cours de la campagne 2021.

Il a déclaré : « Si vous comparez Max et Lewis, il est très difficile de comparer un pilote qui essaie d’obtenir son premier championnat.

« Par rapport à un gars qui sait préparer sa course et gérer sa saison.

« C’est très difficile en termes de pression. Dès que Max remportera un championnat, je pense qu’il peut être un pilote fantastique.

« Mais Lewis est un pilote très complet. Il a tous les outils. Il est incroyable.

