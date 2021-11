Alembic a procédé à une rationalisation majeure des coûts de ses activités internationales et les avantages devraient apparaître au troisième trimestre et au-delà (notamment en coûts de personnel)

Principales mises à jour de 2QFY22: a) La nouvelle usine d’injection générale (F3) de Karkhadi a été réinspectée par la FDA américaine du 20 octobre au 11 novembre 2021 et l’agence a émis un formulaire 483 avec 10 observations (la FDA a émis un « EIR » ou une lettre de clôture le 11 octobre 2021 pour le contrôle précédent en janvier-février 2021). Selon l’ALPM, la réinspection rapide visait à réaffirmer le statut EIR de F3 et pour deux de ses ANDA déposées ; b) Le segment américain d’ALPM reste sous pression en raison de l’érosion élevée des prix et a déclaré des ventes américaines de 3,5 milliards de roupies au deuxième trimestre (47 millions de dollars canadiens), en baisse de 40,2% en glissement annuel, en baisse de 5,7% en glissement trimestriel. La direction s’attend à ce que des tendances de prix similaires se poursuivent pendant encore six-huit mois, bien que des approvisionnements plus élevés devraient aider à améliorer les ventes à partir du 3QFY22 ; c) Alembic a procédé à une rationalisation majeure des coûts de ses activités internationales et les avantages devraient apparaître au troisième trimestre et au-delà (notamment en coûts de personnel) ; d) elle n’a pas encore constaté l’impact de la hausse des prix des matières premières sur les marges brutes, bien qu’elle reste ici vigilante et se concentre sur une gestion prudente des stocks pour compenser tout impact ; e) Les ventes en Inde de 5,1 milliards de roupies (en hausse de 22,7% en glissement annuel, en hausse de 5,8% en glissement trimestriel) ont été la doublure argentée des résultats du deuxième trimestre.

Les ventes en Inde soutiennent la phase de développement des États-Unis: ALPM a maintenu des tendances de ventes saines pour son segment de formulations en Inde grâce à une croissance dans tous les segments cibles, et une meilleure productivité et efficacité résultant des mesures mises en œuvre ces dernières années. La direction reste confiante quant au maintien de la surperformance sur l’ensemble du marché, ce qui, à son tour, devrait soutenir l’ensemble de l’activité pendant la phase de développement aux États-Unis. Pour le segment américain, bien que les inquiétudes sur les prix restent à court terme, l’accent est mis sur l’optimisation des coûts et les nouveaux lancements (15-20 pa) pour compenser une partie de l’impact des baisses de prix. Elle continue de déposer 20 à 25 ANDA par an pour élargir son portefeuille américain. Malgré les défis à court terme, ALPM reste confiant quant aux perspectives à long terme de l’activité américaine, où elle a beaucoup investi ces dernières années. Le nouveau formulaire 483 pour F3 est venu comme une leçon cependant, et ALPM pense que toutes les observations sont adressables (aucune n’indique des problèmes d’intégrité des données, selon la direction).

Conserver « acheter » ; TP inférieur à Rs925 (à partir de Rs 975) : Nous conservons notre note « achat », car nous pensons qu’ALPM est sur le point de tirer parti des investissements en R&D et en dépenses d’investissement aux États-Unis au cours des dernières années, malgré quelques contretemps à court terme, et nous restons confiants quant à l’exécution de la gestion pour surmonter les défis . Après le deuxième trimestre, nous avons réduit nos estimations de BPA pour les exercices 22/23/24e de 1,8 %/5,5%/5% pour tenir compte de la baisse des ventes aux États-Unis, partiellement compensée par la hausse des ventes en Inde et la rationalisation des coûts dans le segment international. Notre objectif de juste valeur révisé est de Rs 925 (au lieu de Rs 975).

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.