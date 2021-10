Alameda Research injecte un financement de 75 millions de dollars dans Voyager Digital

Le courtier en crypto-monnaie Voyager Digital a déclaré avoir reçu un investissement de 75 millions de dollars de la société commerciale Alameda Research.

L’investissement sera utilisé pour des opportunités de croissance, a déclaré jeudi Voyager Digital (TSX: VOYG). Les actions de la société ont grimpé de 17% à 10 h 20 à Toronto. Les entreprises exploiteront les opportunités dans les jetons non fongibles (NFT) et les dérivés cryptographiques et travailleront avec les législateurs pour façonner la réglementation. « Grâce à notre partenariat stratégique, nous pensons qu’il existe des opportunités mutuellement bénéfiques infinies pour développer nos deux entreprises », a déclaré Caroline Ellison, co-PDG d’Alameda. Alameda Research a été lancé par le milliardaire crypto Sam Bankman-Fried qui a annoncé le 12 octobre qu’il prenait du recul pour faire place PDG : Ellison et Sam Trabucco. Actuellement, Alameda Research négocie plus de 5 milliards de dollars par jour sur des milliers de produits, notamment des crypto-monnaies, des altcoins et leurs dérivés.

