Alameda Research investit 2 millions de dollars dans le fabricant de marché de la cryptographie Efficient Frontier

La nouvelle a été annoncée par Efficient Frontier le 15 mars, la société déclarant que le financement sera utilisé pour «élargir son bilan» et renforcer sa position dans le secteur des actifs cryptographiques. Le directeur général d’Efficient Frontier, Roei Levav, a déclaré:

Alameda Research de Sam Bankman-Fried a investi 2 millions de dollars dans le market maker algorithmique de la cryptographie basé à Tel-Aviv, Efficient Frontier.

«Ce financement, provenant d’une équipe aussi forte, est humiliant et nous aidera à améliorer encore notre proposition de valeur à nos partenaires.»

«Efficient Frontier est l’une des sociétés de négoce les plus avancées de notre secteur», a déclaré Sam Bankman-Fried, cofondateur et PDG d’Alameda. «Nous travaillons ensemble depuis les débuts et leur équipe, leur technologie et leur vision de l’industrie sont ce qui nous a rendus si enthousiastes à l’idée de rejoindre leur équipe.»

Efficient Frontier est également soutenu par les sociétés de capital-risque Collider Ventures et Follow The Seed.

Depuis son lancement en 2017, le market maker a fourni des liquidités à des dizaines d’échanges cryptographiques, y compris des plates-formes centralisées et décentralisées. Levav a noté que le volume des échanges d’Efficient Frontier avait augmenté de «centaines de pour cent» en 2020, déclarant: «L’année dernière a été très importante à la fois pour l’industrie et pour notre croissance.»

La société affirme avoir fourni des liquidités pour plus de 1000 paires sur les marchés au comptant et dérivés, et approcher 10 milliards de dollars en volume mensuel sur 50 bourses différentes.

Le mois dernier, Alameda Research a annoncé avoir investi 40 millions de dollars dans le protocole DeFi Oxygen – une plate-forme de prêt basée sur Solana qui sera intégrée à l’application de voyage Maps.me. Alameda a également investi 50 millions de dollars Maps.me en janvier, l’application de voyage promettant d’apporter des financements décentralisés à ses 140 millions d’utilisateurs.