Alamo Records racheté par Sony Music – Maison de Rod Wave, Blackbear et Lil Durk

Sony Music Entertainment a acquis une participation majoritaire dans Alamo Records.

En vertu de l’accord, Alamo Records et sa liste et son catalogue existants deviendront un centre créatif de première ligne au sein des PME. La société continuera à signer, développer et commercialiser sa propre liste d’artistes signés sous l’ancienne direction.

Alamo Records, basé à New York, a été fondé en 2016 par Todd Moscowitz et s’est concentré sur la signature de talents de nouvelle génération. Le label a signé Blackbear, Lil Durk et Rod Wave – des artistes qui redéfinissent les genres hip-hop et pop.

« J’ai décidé de m’associer à Sony Music parce que Rob et l’équipe ont montré leur profonde compréhension de l’entrepreneuriat. Être compétitif sur ce marché nécessite d’être fluide, rapide et innovant et j’ai une grande confiance qu’Alamo et nos artistes obtiendront le soutien de Sony Music pour faire passer toute notre entreprise au niveau supérieur », déclare Moscowitz, fondateur et PDG d’Alamo Records .

Rob Stringer, président de Sony Music Group, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Todd et son label, Alamo, dans notre entreprise. Il a toujours été un visionnaire dans un domaine de la musique qui est maintenant à l’avant-plan de la culture pop à l’échelle mondiale, nous sommes donc ravis d’ajouter son expérience et son expertise à notre stratégie créative. Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi que ses artistes et son équipe chez Sony Music et nous fournirons tout le partenariat dont il a besoin pour porter le label encore plus haut.

Avant de fonder Alamo Records, Moscowitz a cofondé le label indépendant 300 Entertainment. Auparavant, il a également été PDG de Warner Bros. Records, président d’Asylum Records et a occupé plusieurs postes de direction pour Def Jam Recordings.

Les artistes d’Alamo Lil Durk et Rod Wave ont tous deux marqué leur premier album n ° 1 dans le Billboard Top 200 cette année. Lil Durk vient de sortir un nouvel album collaboratif avec Lil Baby, The Voice of the Heroes. Ce duo a également annoncé la tournée Back Outside plus tard cette année. Les dates de cette tournée débutent le 1er septembre et incluent des arrêts dans des arènes à travers les États-Unis jusqu’au 15 octobre.

Pendant ce temps, le rappeur Rod Wave jouera à l’amphithéâtre Tuscaloosa le 31 août. Rod Wave est devenu un succès viral sur YouTube et TikTok en 2019 avec son single “Heart on Ice”. Les billets pour cet événement ont été mis en vente le vendredi 18 juin via Ticketmaster.