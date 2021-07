Alan Aldridge, designer pour les Beatles, Who, Elton John

Le graphiste et illustrateur londonien Alan Aldridge n’a peut-être jamais été aussi célèbre que ceux avec qui il a collaboré. Mais il a créé certaines des couvertures d’albums et des images pop les plus connues des années 60 et 70, pour des artistes tels que L’OMS, Crème, Les Beatles, et Elton John.

Aldridge, né dans l’est de Londres le 8 juillet 1938, a occupé plusieurs emplois avant d’être employé pour peindre des décors au Old Vic Theatre de Londres. Sa bravade naturelle et son flair pour l’autopromotion l’ont aidé à se faire de plus en plus remarquer dans les cercles artistiques, puisqu’il est devenu stagiaire et concepteur de couvertures chez Penguin Books, puis visualiseur junior au journal Sunday Times. Il est ensuite retourné à Penguin en tant que directeur artistique de la fiction.

En 1966, Aldridge a conçu la couverture du deuxième album de The Who Un rapide, représentant chaque membre du groupe apportant un son, avec des titres de chansons émanant de leurs instruments. La même année, il dessine l’affiche du film expérimental d’Andy Warhol Chelsea Girls, qui a inspiré la chanson du même nom Lou Reed/Sterling Morrison, enregistrée par Nico.

En créant sa propre entreprise, Ink Studios, en 1968, il est devenu un collaborateur apprécié des Beatles, après John Lennon avait admiré les illustrations qu’il avait faites pour une critique de Revolver par le magazine Nova. Lennon l’a surnommé avec légèreté “Son maître royal des images de leurs majestés les Beatles”.

En 1969, Aldridge est l’éditeur et l’un des illustrateurs de The Beatles Illustrated Lyrics, et d’un deuxième volume en 1971. Il a également conçu la couverture de Cream’s dernier album, 1969’s Goodbye, et a travaillé sur de nombreux projets au-delà du monde de la musique, comme une affiche de campagne pour le parti travailliste du Royaume-Uni et une édition du Boswell’s London Journal.

L’artiste a continué à produire des images emblématiques pour les sorties d’albums dans les années 1970. Il s’est inspiré d’un poème de 1802 de William Roscoe pour créer des illustrations pour le livre pour enfants primé de 1973 The Butterfly Ball and the Grasshopper’s Feast, puis a conçu la couverture de Violet foncé l’année suivante, l’album concept du même nom du membre Roger Glover.

Aldridge était également derrière l’une des couvertures les plus mémorables de tous les albums d’Elton John, des années 1975 Captain Fantastic et le Brown Dirt Cowboy, qui montrait le chanteur entouré d’une ménagerie de créatures. “Alan a livré un package visuel au-delà de mes rêves les plus fous pour Captain Fantastic”, a déclaré Elton. “Je n’ai jamais été aussi satisfait de l’artwork d’un album.” Avec Mike Dempsey, Aldridge a également édité un livre illustré des paroles de Bernie Taupin, The One Who Writes The Words For Elton John.



Un film basé sur l’album, sur lequel Aldridge a longuement travaillé, ne s’est jamais concrétisé, mais il a déménagé à Los Angeles et a travaillé dans l’industrie cinématographique ainsi qu’en tant que directeur créatif pour les salles House of Blues et Hard Rock. Café.

Des années plus tard, il a produit des éditions limitées, des reproductions signées de son œuvre la plus connue, et a fait l’objet d’une rétrospective en 2008 présentant ses croquis, notes, lettres et autres documents d’archives au Design Museum de Londres, The Man With Kaleidoscope Eyes. . Aldridge est décédé le 17 février 2017, à l’âge de 73 ans.