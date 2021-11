Alan Brazil se moque de Gabby Agbonlahor alors que l’ex-star d’Aston Villa révèle le salaire le plus élevé qu’il a reçu, les hôtes de talkSPORT estiment combien ils vaudraient sur le marché des transferts actuel

La révélation de Gabby Agbonlahor selon laquelle son salaire le plus élevé en tant que joueur de Premier League était de 70 000 £ par semaine a déclenché des scènes hilarantes dans les studios talkSPORT jeudi matin.

L’ancien attaquant a passé toute sa carrière au club d’enfance d’Aston Villa, qui lui a à un moment donné la jolie somme.

GETTY

Il a représenté la première équipe de Villa pendant 13 ans (2005-18)

L’hôte du petit-déjeuner, Alan Brazil, a été stupéfait par l’attitude de Gabby face aux sommes considérables qu’il recevait pendant ses jours de jeu.

Après que Gabby ait révélé ce qu’il obtenait, Al a demandé : « C’est donc environ 300 000 $ par mois ? »

Gabby a répondu : « Le fisc en prend environ la moitié…

Al a plaisanté : « Oh donc il gagne 300 000 $ par mois et il ne veut pas payer d’impôts ! Peux-tu le croire? Oh mon Dieu… vous n’êtes pas inquiet quand la pension arrive, n’est-ce pas ? »

PARI SPÉCIAL – GAGNEZ NEWCASTLE, NORWICH CITY ET ASTON VILLA À 25/1

Gabby a essayé de minimiser le bon salaire qu’il touchait

Mais Al n’avait rien de tout ça !

Darren Gough était également dans l’émission et Al n’a pas pu s’empêcher de lui faire un pop effronté.

« Et toi, Goughie ? Tu es en train d’acheter une maison à tes garçons, je suis à côté de la Midland Bank ici…

Goughie : « [Gabby] pourrait le faire après un mois cependant !

Cela a également déclenché une conversation sur la valeur de Gabby et Al s’ils jouaient dans le match d’aujourd’hui.

Lorsqu’on lui a demandé combien il pensait qu’il irait, Gabby a répondu : « Dix fois plus que Jamie O’Hara ! Je pense qu’il opterait pour 3,5 millions de livres sterling, donc peut-être environ 35 millions de livres sterling.

Et lorsqu’on lui a demandé combien il pensait qu’il irait, Al a déclaré: « C’est difficile d’y mettre un prix… Trevor Francis est allé pour 1 million de livres sterling et c’était un grand joueur, j’ai opté pour quelques 500 000 £ et 650 000 £ . J’ai des buts réguliers.

Gabby intervint: « 50 millions de livres sterling je pense… et le jet privé. »

Obtenez l’avantage

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.