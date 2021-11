Alan Brazil a révélé comment il s’était disputé avec Sir Bobby Robson au sujet de Glenn Hoddle.

Robson était le manager de l’Angleterre à l’époque et avait laissé tomber le mercuriel Hoddle de l’équipe nationale.

.

Hoddle a joué 53 fois pour l’Angleterre

Le Brésil connaissait bien le légendaire manager pendant leur séjour à Ipswich, mais s’est battu contre le milieu de terrain.

Hoddle a joué son dernier match pour l’Angleterre en 1988, alors qu’il était à Monaco, et Robson a refusé de le faire revenir.

Le Brésil a déclaré à talkSPORT: «Je me souviens avoir eu un droitier de Bobby Robson sur vous (Hoddle). J’étais dans le train d’Ipswich pour Londres.

« J’allais à Heathrow pour me rendre en Australie pour y jouer trois ou quatre matchs, mais j’ai fini par rester quatre mois.

.

Hoddle a été abandonné d’Angleterre par Robson

« On parlait de toi et je lui ai dit ‘tu dois jouer avec lui, patron’.

« Il a dit : ‘Non, le jeu a changé’.

« J’ai dit : ‘Non, non, non – s’il était Platini ou Européen, il serait le premier sur la feuille’.

« Nous nous sommes disputés comme des fous. Alors que nous nous approchions de Liverpool Street, il a dit « Mon fils, le jeu a changé ». Vous devez travailler plus dur et Glenn est tellement doué mais ne travaille pas assez dur. Il ne jouera plus pour moi ». Et vous ne l’avez pas fait.

.

Le Brésil est entré dans un débat houleux avec Robson sur Hoddle

PARI SPÉCIAL – GAGNEZ NEWCASTLE, NORWICH CITY ET ASTON VILLA À 25/1

Hoddle, qui a rejoint talkSPORT jeudi matin, a ajouté : « Vous auriez pu me le dire ! Il y avait moi à Monaco en train de transpirer.

« J’ai toujours eu l’impression que lorsque j’allais en Angleterre, je devais me réprimander. À l’époque, il n’y avait pas de position n ° 10 en Angleterre.

« Quand je suis allé à Monaco avec Arsène Wenger, en une semaine, j’étais n°10 et c’était le poste le plus important de l’équipe. Les joueurs le savaient, le manager le savait et la presse aussi.

«Mais en Angleterre, c’était 4-4-2 et nous avons joué dans des équipes qui ont changé avec un diamant, mais je n’y ai jamais joué. Ricky (Villa) a joué dans le 10.

Obtenez l’avantage

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.