Alan Corwin, 1946-2021 : Le fondateur d’Anchor Computer a été l’un des premiers pionniers des ventes de PC et de la technologie de Seattle

Alan Corwin a lancé Anchor Computer Systems à Seattle en 1981 en tant que site de vente et de formation de PC. (Photo Twitter via @ShipInTheKnight)

L’histoire de la technologie de Seattle est peuplée de personnalités pionnières telles que Bill Gates, Paul Allen et Jeff Bezos, dont le travail sur tout, des logiciels à la vente au détail sur Internet, a changé le monde. Alan Corwin n’a pas lancé Microsoft ou Amazon, mais il était lui-même un entrepreneur remarquable en tant que fondateur d’Anchor Computer Systems, l’un des premiers vendeurs d’ordinateurs personnels dans la région dans les années 1980.

Corwin est décédé le 7 juillet à l’âge de 75 ans.

Une nécrologie publiée cette semaine a déclaré que le roux de 6 pieds et 4 pouces “se tenait dans la foule” et qu’il avait un esprit unique alliant esprit de compétition, esprit et gentillesse.

Né à Rhode Island le 30 avril 1946, Corwin a grandi dans une petite ferme laitière. Sa famille a déménagé à Springfield, Mass., où Corwin a fréquenté le lycée puis le collège communautaire. Il a travaillé comme technicien dentaire dans la marine au Vietnam et a ensuite peint des ponts avant de visiter le nord-ouest du Pacifique et de rester pour de bon.

“Le ‘Seattle Freeze’ n’a pas gelé Al”, lit-on dans la notice nécrologique.

“Il dirigeait une agence immobilière et il est tombé amoureux la première fois qu’il s’est assis avec un ordinateur personnel”, a déclaré Jennifer Rubinstein, partenaire de longue date de Corwin, qui a déclaré à . qu’elle avait commencé à sortir avec Corwin en 1995.

Corwin a lancé Anchor en 1981 alors que Seattle émergeait des effets économiques du « Boeing Bust » et Microsoft était une jeune entreprise sur le point de bouleverser le monde du logiciel. Depuis un emplacement dans le quartier de Pioneer Square à Seattle, Anchor a vendu des PC de marque Kaypro et a fourni une formation et une sensibilisation aux entreprises et aux clients de la région de Seattle à une époque où pratiquement personne ne savait grand-chose sur les ordinateurs et ce qu’ils pouvaient faire.

Un PC Kaypro II. (Photo Flickr via CyberHades)

Caren Park était la directrice de la formation d’Anchor à l’époque et pense qu’elle était autour de l’employé n ° 6. Elle avait déménagé à Seattle de la région de la baie lorsqu’un propriétaire de la chaîne de vente au détail ComputerLand cherchait à ouvrir un centre de formation dans la région. Cet effort n’a abouti à rien et Park attribue à un homme nommé Jim Mitchell l’avoir connectée à Anchor.

“J’ai commencé par donner des séminaires aux personnes qui venaient dans le magasin, quelque chose que j’avais fait à San Francisco”, a déclaré Park. « C’était à quelques pâtés de maisons du Kingdome. Je me garais sur leur parking et je marchais dessus.

D’après les souvenirs de Park, Anchor a été l’une des premières entreprises de la région de Seattle à vendre des PC dans un magasin et « certainement la première personne à louer des ordinateurs à l’ouest du Mississippi ».

Park a déclaré que Corwin était toujours gentil avec tous ceux qui franchissaient les portes du magasin. Elle a dit que son regard était indubitable.

« Grand, dégingandé. Ce haut carotte », a déclaré Park à propos des cheveux roux de Corwin. « Il avait toujours le sourire. »

Alan Corwin à l’époque de l’Anchor Computer au début des années 1980. (Photo gracieuseté de Jennifer Rubinstein)

La nécrologie de Corwin mentionnait les Grateful Dead comme l’une de ses passions, et Park se souvenait d’une époque où le groupe emblématique jouait à Tacoma, Washington, et Corwin et d’autres du travail utilisaient la maison de Park près de SeaTac comme point de départ pour aller au concert.

“Ce n’étaient pas des hippies dans le sens où c’étaient des paresseux qui restaient assis et fumaient de l’herbe toute la journée”, a déclaré Rubinstein à propos de Corwin et de ses amis. «C’étaient des gens très, très travailleurs. Mais ils se considéraient presque comme faisant partie de la contre-culture, je pense. »

Il y avait des plans pour franchiser Anchor à travers les États-Unis, a déclaré Park, mais elle a quitté en 1983 lorsqu’elle a été embauchée par une entreprise au Canada. Elle a finalement enseigné au Canada, a travaillé comme consultante, a écrit des logiciels, a travaillé chez KING à Seattle et aussi chez Microsoft, et vit aujourd’hui à Sammamish, Wash.

Anchor a ajouté des magasins à Bellevue et Tacoma, mais entre le milieu et la fin des années 1980, Rubinstein a déclaré que l’entreprise connaissait des moments difficiles. La pression pour se développer et les changements rapides dans l’industrie du PC ont fait des ravages et Corwin s’est retrouvé avec le sac et un tas de dettes envers l’IRS. Rubinstein a déclaré qu’une expérience plus approfondie des affaires aurait pu aider Corwin à réussir, mais il n’a jamais été amer quant au résultat.

Annonces dans les journaux pour Anchor Computer des années 1980. L’image de droite représente l’emplacement historique de l’entreprise à Pioneer Square à Seattle. (Photos avec l’aimable autorisation de Jennifer Rubinstein)

Corwin a occupé divers emplois dans les années qui ont suivi dans des endroits tels que Boeing, Washington Mutual, AT&T et dans l’État de Washington. Il a travaillé pour Innovaura Corp., basée à Edmonds, dans l’État de Washington, où il a contribué à un brevet en 2019 pour un système d’imagerie par champ magnétique. Et il a été mentor pour South Sound/Tacoma SCORE, où il a aidé les entrepreneurs en herbe et les propriétaires d’entreprise en leur donnant des conseils.

“C’était une personne extrêmement joyeuse et optimiste, mais je pense que la chose qui lui a vraiment permis de fonctionner tout le temps était de s’impliquer dans ces projets”, a déclaré Rubinstein.

Rubinstein a déclaré que le vendeur de PC d’origine avait finalement migré vers les produits Apple et qu’il avait maintenu un intérêt durable pour la technologie.

“Une chose que je pense est assez incroyable – je ne sais même pas quoi faire avec son compte Twitter – mais il est arrivé sur Twitter en 2012 et il a environ 17 000 abonnés”, a déclaré Rubinstein. «Juste un gars assis à la maison, essentiellement BS et critiquant Trump. Je veux dire, beaucoup de gens font ça et ils ont environ cinq adeptes », a-t-elle déclaré en riant.

Je trouve ça drôle quand je ne sais pas alors je ris tout le temps. – La planète (@ShipInTheKnight) 14 janvier 2017

Rubinstein a travaillé pour le gouvernement fédéral en tant qu’enquêteur sur les droits civiques et en tant qu’agent d’asile. Elle a dit que l’esprit libre de Corwin était la source d’un peu de discorde dans leur relation parce qu’il n’épargnait pas pour la retraite. Mais il était toujours doué pour trouver de l’argent pour sa part de l’hypothèque et d’autres dépenses.

Elle a dit que Corwin pensait que la retraite semblait ennuyeuse et qu’il continuerait toujours à travailler.

“Il semblait juste qu’à un moment donné, il devait toucher une sorte de jackpot, et cela ne s’est jamais produit”, a-t-elle déclaré. “En dernière analyse, je pense qu’il y avait quelque chose de tout simplement magnifique dans le fait qu’il était toujours capable de faire ce qu’il voulait faire.”

Selon sa nécrologie, un adieu pour Corwin aura lieu au Tacoma Elks Lodge du parcours de golf Allenmore le 8 août à 15 heures.