Alan Cumming partage sa gêne face à la remarque du jockstrap de Miriam Margolyes

Alan Cumming a révélé la conversation gênante qu’il a dû avoir avec sa mère après que Miriam Margolyes a parlé de son jockstrap à la télévision en direct – et on dirait que c’était atrocement grincheux.

Dans l’édition de mercredi de This Morning, Alan a rejoint Holly Willoughby et Phillip Schofield pour discuter de ses nouveaux mémoires Baggage: Tales from a Fully Packed Life.

Cependant, l’acteur a fini par devenir hystérique lorsqu’il s’est souvenu du moment où Miriam a parlé de façon inattendue de ses sous-vêtements dans l’émission ITV.

Alan et Miriam ont joué ensemble dans une série en trois parties qui sortira sur Channel 4 et qui les verra voyager ensemble en Écosse.

Pendant le tournage, Miriam – connue pour ses remarques excentriques et hilarantes – a entendu qu’Alan porte un jockstrap, un fait qu’elle a rapidement partagé sur This Morning en septembre de cette année.

Après avoir regardé le clip, Alan a dit à Holly et Phillip à travers des éclats de rire que sa mère l’avait appelé après avoir regardé le programme, quand elle lui a dit: « Miriam a dit ce matin qu’Alan Cumming porte un jockstrap. »

Ce n’était pas une conversation qu’Alan s’attendait à avoir (Photo: ITV)

‘Je me suis dit, pourquoi ma mère doit-elle découvrir ça en regardant This Morning avec vous deux ?!’ s’exclama-t-il alors que les co-animateurs gloussaient.

« Et puis vous vous dites : « Je ne comprends pas. » Je lui ai dit : « Miriam, tu dois arrêter de dire que je ne porte pas de sous-vêtements. Un jockstrap est un sous-vêtement.

Il a ensuite imité l’acteur de Harry Potter lui répondant en disant: « Je sais chéri, je ne peux tout simplement pas le comprendre. »

L’idée de l’émission de Miriam et Alan serait née après qu’ils aient été interviewés ensemble dans The Graham Norton Show (Photo : Ken McKay/ITV/Rex/Shutterstock)

La star d’Emma a expliqué que toute la saga des jockstraps avait commencé lorsqu’ils mettaient leurs packs de micros pendant le tournage de leur émission, et il a suggéré d’attacher le sien à la sangle de son jockstrap au lieu d’une ceinture.

À la minute où Miriam a entendu, Alan s’est rendu compte que cela « allait mal finir ».

Alan a ajouté que Miriam lui avait demandé si le jockstrap « montait dans sa fissure », lui faisant remarquer qu’il y avait une différence entre un jockstrap et un string ou une ceinture de danse.

« Vous savez comment elle est, remarqua-t-il. Nous le faisons bien sûr !

Plus : Ce matin



Un téléspectateur de ce matin a déclaré qu’à son avis, « même lorsque Miriam n’est pas réellement dans l’émission, elle reste la chose la plus drôle ».

« Miriam Margoleaves est une légende vivante. Donnez-lui son propre spectacle », a déclaré quelqu’un d’autre.

Ce matin est diffusé en semaine à 10h sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Miriam Margolyes vise à nouveau Boris Johnson et cette fois le veut castré



PLUS : Phillip Schofield déconcerté alors qu’une femme allaite son fiancé végétalien : « Les humains ne comptent-ils pas ?

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();