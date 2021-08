Alan Dershowitz affirme que Larry David était hors de contrôle pendant le rodage de Martha’s Vineyard ⋆ 10z viral

Ce n’était pas Susie Greene, ni aucun membre du clan Funkhouser, ni le météorologue golfeur. Et ce n’était pas Curb Your Enthusiasm. C’était une confrontation réelle, très désordonnée et très publique entre Larry David et quelqu’un contre qui il était en colère.

Ce quelqu’un était professeur émérite de droit à Harvard Alan Dershowitz – qui parle pour la première fois de sa rencontre passionnée avec le légendaire comédien de Martha’s Vineyard. Dershowitz, dans son récit de l’incident jeudi sur Newsmax, a affirmé que David l’avait repéré dans un magasin général de l’île et avait initié ce qu’il a qualifié de confrontation “idiote”.

“Larry commence à me crier dessus !” dit Dershowitz. « Il ne pouvait tout simplement pas, ne pouvait pas se contrôler. Je pensais qu’il allait faire un AVC !

« J’étais horrible. J’étais toutes ces choses horribles, horribles », a ajouté Dershowitz – paraphrasant le comédien.

Dershowitz a déclaré que David s’opposait à ce qu’il tapote publiquement l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo sur le dos pour son travail sur le processus de paix au Moyen-Orient, ainsi que sa défense de l’ancien président Donald Trump lors de la procédure de destitution. Dershowitz a défendu sa camaraderie avec Pompeo en notant que l’ancien responsable du cabinet était un ancien élève de lui. De même, Dershowitz affirme qu’il a déjà eu des liens personnels étroits avec David.

“C’est un gars dont j’ai aidé la fille à entrer à l’université”, a déclaré Dershowitz. « Je l’ai représenté lui et sa famille bénévolement dans un différend qu’il a eu sur Martha’s Vineyard. Mais juste parce que j’ai défendu le président Trump devant le Sénat et que j’ai tapoté le dos de Mike Pompeo, c’est suffisant pour mettre fin à une amitié de 25 ans, et pour qu’il vienne me crier dessus !

De l’avis de Dershowitz, la conduite de David était assez, jolie, assez mauvaise.

“Il va continuer à crier sur les gens”, a déclaré Dershowitz. “Je ne vais pas m’engager avec lui dans un match hurlant.”

