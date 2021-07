Alan Duke de Facebook nie les liens avec la Chine : “Je suis un redneck”

in

Le principal vérificateur des faits de Facebook a nié mardi avoir des liens avec la Chine et son Parti communiste au pouvoir, insistant sur une apparition combative sur celui de Steve Bannon podcast qu’il était simplement un « redneck » de Géorgie.

L’échange a eu lieu lors d’un segment avec Bannon et son co-animateur, National Pulse Editor en chef Rahim Kassam — qui était flanqué de Nathalie Winters, un journaliste pour le point de vente – et Alain Duc, un ancien producteur de CNN qui a fondé “Lead Stories”. Le site Web de Duke est chargé d’identifier la “désinformation” de sociétés telles que Facebook et la plate-forme de partage de vidéos TikTok, qui est liée au gouvernement chinois par l’intermédiaire de sa société mère, ByteDance.

Kassam a lancé l’interview par une attaque frontale sur la relation entre l’entreprise de Duke et ByteDance, demandant à Duke : « Combien êtes-vous payé par ce que le département d’État américain a appelé un « porte-parole » du Parti communiste chinois ?

Duke a détourné la question mais a reconnu la relation, disant à Kassam: “Nous avons un contrat avec ByteDance afin de les consulter sur la désinformation sur leur plate-forme.”

Kassam persista, ébouriffant Duke. “Je ne connais pas le ‘porte-parole du Parti communiste chinois”, a déclaré Duke. “Votre suggestion que je suis lié, d’une manière ou d’une autre au Parti communiste chinois…”, a-t-il ajouté, avant que Kassam ne tente d’intervenir, incitant Duke à élever la voix et à déclarer: “Je viens de Géorgie, je suis un redneck, et je Je ne suis pas un communiste de Chine.

Alors que Kassam tentait de parler, Duke l’interrompit. « J’aimerais que vous fassiez mieux ! » s’exclama Duke. « Nous essayons de vous aider. Nous offrons vraiment ce service de vérification des faits.

Kassam a répondu: “Alan, nous n’avons pas besoin de l’aide d’un vétéran de CNN depuis 26 ans.”

L’échange s’est poursuivi pendant plusieurs minutes avant de se terminer avec Kassam demandant si Duke s’engagerait à cesser de prendre de l’argent de tout « point de vente du Parti communiste chinois », auquel Duke a répondu: « Non, c’est ridicule. Je ne suis pas un communiste chinois. … C’est tellement ridicule.

