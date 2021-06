Alan Estrada annonce qu’il visitera les restes du Titanic – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Après tant de polémiques sur les réseaux sociaux, Alan Estrada dévoile son aventure secrète, et non, ce n’est pas dans l’espace. A cette occasion, le blogueur de voyage fera partie des chanceux qui pourront observer les débris et la détérioration du Titanic, ce navire qui a coulé le 14 avril 1912 et fait plus de 1 500 morts.

C’est la société OceanGate qui organise ces expéditions, les responsables de celles-ci sont un groupe de scientifiques dédiés à l’exploration des profondeurs de l’océan à travers des sous-marins pour cinq personnes pouvant atteindre jusqu’à quatre mille mètres de profondeur.

Le voyage se compose de cinq missions auxquelles neuf personnes peuvent participer en même temps, Estrada participera à la deuxième mission qui aura lieu du 4 au 14 juillet, où plus qu’aller en touristes, il agira en tant que spécialiste, puisque le le but du voyage est d’obtenir une carte 3D de l’état actuel du naufrage du navire, ainsi que de savoir ce qui se trouve autour.

Comment être candidat, combien ça coûte et que comprend le voyage ?

Selon le youtuber Alan Estrada, pour être candidat à cette expédition, il suffit de remplir un questionnaire trouvé sur le site officiel d’OceanGate ; Si vous rencontrez le profil, ils planifieront un entretien pour vous via la plateforme zoom, où ils vous demanderont pourquoi vous êtes intéressé par l’activité et si vous avez les conditions physiques pour supporter l’immersion de huit heures.

Alors que, selon le portail Web de l’entreprise, le coût du voyage jusqu’à l’expédition Titanic Survey 2021 est de 150,00 $, ce qui équivaut à 3 006 225 pesos mexicains. Le prix est si élevé que le blogueur mexicain sera sponsorisé par Corona et Citibanamex.

Le coût millionnaire de la descente comprend : l’hébergement et les repas à bord du navire, le soutien à la plongée, le rapport des découvertes faites par les équipes de mission, la formation et l’encadrement des spécialistes de la mission, les présentations par les experts de contenu et scientifiques avant et pendant la mission et le prévu, une plongée allant jusqu’à 3 800 mètres jusqu’aux restes du RMS Titanic.

