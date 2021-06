Alan Estrada visitera les restes du Titanic (et cela lui a coûté 125 mille dollars)

“Je vais faire partie d’une expédition sur les restes du Titanic, c’est la première fois que des civils sont invités, Ocean Gate Inc. C’est lui qui l’organise, on essaie de le faire depuis quelques années, mais c’est la première fois qu’on le fait, il y a cinq missions au total, neuf spécialistes de mission participent à chacune, ce n’est pas une visite.

“Le but est d’obtenir une carte 3D de l’état actuel du naufrage dans toute sa splendeur, dans les deux parties et ce qui l’entoure, nous savons que le Titanic se détériore, il s’agit donc de savoir comment il est en ce moment et de donner le opportunité aux gens que vous aimez le sujet, vous pouvez descendre pour le voir, devant seuls les scientifiques et James Cameron, qui a chuté 33 fois, ils pourraient le faire », a-t-il déclaré Alain.

Le Titanic a coulé dans l’Atlantique Nord le 14 avril 1912. (© . 3071044)

Estrada Il a partagé qu’il s’était inscrit pour être pris en compte dans cette expédition, qui coûte 125 $, et le fera début juillet, bien qu’il ait également précisé qu’il n’était pas le premier Mexicain à partir, il y avait aussi une jeune femme qui a ses origines dans notre pays, bien qu’elle réside aux États-Unis et qu’elle parte en première mission.

Pour la réalisation de la carte 3D, Ocean Gate Inc. Il sera chargé de fournir à chacun des spécialistes le matériel pour générer le contenu en 3D, les caméras 4K qui iront dans un submersible, a-t-il également détaillé Alain, qui est autorisé à apporter ses propres appareils photo pendant la plongée à laquelle il participera