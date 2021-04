Alan Greenspan ⋆ 10z viral

par Matthew Piepenburg, Gold Suisse:

Ci-dessous, nous considérons deux noms bien connus sur les marchés modernes, l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, et la légende actuelle de l’investissement de valeur, Jeremy Grantham, co-fondateur de GMO Investment Strategies.

Il y a des années, je me suis assis avec Jeremy Grantham dans un bureau surplombant le port de Boston non seulement pour envisager un investissement dans son fonds, mais pour absorber les idées d’un observateur franc du risque de marché.

Un tel discours brutal, comme je l’ai écrit ailleurs, est un trait rare parmi les cadres de gestionnaires de fortune par ailleurs de haut niveau dont les motivations et la survie reposent souvent davantage sur la vente d’espoir que sur le risque – l’équivalent d’être un lanceur d’alerte au sein d’un complexe de conseil financier principalement motivé par la collecte de frais que le reporting (et la gestion) des risques.

Près d’une décennie plus tard, j’écoute toujours M. Grantham et je recommande fortement aux autres de faire de même.

Une bulle de marché aux proportions épiques

Bien que cela ne soit pas une surprise pour quiconque a suivi l’historique du marché ainsi que les évaluations du marché, M. Grantham est l’un des rares gestionnaires de portefeuille crédibles qui ont ouvertement avoué que les marchés américains connaissent (et vivent depuis un certain temps) une bulle de marché aux «proportions épiques».

En bref: cela devrait signifier quelque chose.

En tant que traqueur passionné des marchés et de l’histoire du marché, M. Grantham n’est pas moins confiant et non moins franc pour avertir ceux qui écouteront que de telles bulles épiques mènent toujours, et sans exception, à des bustes tout aussi épiques.

Bien sûr, nous ne nous sentons pas différemment et nous avons mis en garde contre ce cycle de bulle à effondrement pendant des années – non pas comme des «bugs d’or» ou «des malheurs et des mornes», mais simplement comme des acteurs du marché capables à la fois de compter et de lire.

À cette fin, nous avons longuement écrit sur le brut surévaluations des actifs à risque, tel que mesuré par chaque métrique connue de l’histoire.

En ce qui concerne les bulles boursières, nous avons examiné les signaux de surévaluation record, allant des prix aux bénéfices et des prix aux évaluations comptables aux modèles de prix tout aussi effrayants que de flux de trésorerie.

En ce qui concerne les bulles obligataires, il suffit de regarder les niveaux de 18T $ + d’obligations à rendement négatif sur le marché mondial pour voir clairement la surévaluation des obligations à des niveaux que les marchés financiers n’ont jamais vus auparavant.

Pour M. Grantham, cependant, les outils traditionnels d’évaluation des actions n’ont jamais été les mesures les plus précises d’une bulle boursière. Au lieu de cela, et à juste titre, il pointe vers la valeur actualisée à long terme des futurs flux de dividendes comme la mesure la plus vraie de la valorisation des actions à long terme.

Mais quant au risque obligataire, ce n’est pas non plus un secret ou un mystère, mais qui reste étrangement ignoré dans ce que Grantham (et nous-mêmes) décrit comme le «Hystérie du marché» du moment actuel.

Alors que les banquiers centraux suivent désormais l’exemple d’Alan Greenspan (l’auteur de l’actuelle «bulle de tout» et «tout éclate» à venir) imprimant des milliards de dollars de plus en plus dégradés pour acheter des obligations autrement indésirables, le résultat net a été un monde dans lequel les obligations les rendements sont tout sauf des créatures éteintes.

Comme nous le verrons ci-dessous, ce monde sans rendement a des ramifications majeures pour les cycles d’expansion et de récession des actifs à risque.

Pour l’instant, cependant, il est indéniable que nous sommes dans la plus grande bulle d’actifs à risque de l’histoire enregistrée.

Et pourtant, malgré ces icebergs évidents devant nous, les investisseurs n’ont jamais été aussi «all-in» qu’ils le sont aujourd’hui, chassant des actifs mal évalués dans tout, de la BTC et de Tesla aux bons du Trésor américain, comme si l’effondrement du marché baissier était devenu interdit par la magie de la banque centrale. .

Quant à Tesla, Grantham, comme tant d’autres haut-parleurs émoussés, le voit comme un symptôme révélateur de l’évaluation de la lune (ligne blanche ci-dessous) mais des flux de trésorerie au sous-sol (ligne rouge):

Alors, qu’est-ce qui donne? Comment est-ce arrivé? Devenir «normal»? Qui peut blâmer les investisseurs? Que peuvent faire les investisseurs?

Comment nous en sommes arrivés là: «L’effet de richesse» d’Alan Greenspan?

Si, comme tant d’autres essayant de donner un sens à une telle folie, vous vous grattez la tête pour savoir pourquoi et comment le monde financier a perdu la raison, une fois de plus, M. Grantham donne quelques conseils.

Quant à nommer des noms, Grantham, tout comme nous, peut facilement désigner l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, comme l’architecte clé de l’aléa moral actuel et du profil de risque – et donc du désastre à venir – des actifs à risque américains.

Il y a des années, M. Greenspan a raconté une histoire de fantaisie plus flagrante que l’ancien «effet sur la santé» de Big Tobacco affirmant que les cigarettes étaient bonnes pour vous – à savoir l’idée que le soutien extrême de la banque centrale aux marchés boursiers a un «effet de richesse» sur l’économie réelle. .

Lorsque les marchés ont chuté pendant une journée en 1987, par exemple, Greenspan a commencé à baisser les taux pour aider Wall Street à se redresser. Cette tendance à renflouer les marchés avec des coûts de la dette moins élevés est depuis devenue la norme religieuse de la Fed sous la mauvaise gestion subséquente de Bernanke, Yellen et Powell.

La politique imaginaire de Greenspan à l’époque, comme aujourd’hui, était que la baisse des taux stimulait les marchés et que la richesse du marché se répercutait sur la santé économique.

Eh bien, il y a un certain nombre de problèmes avec ce fantasme politique, car les faits sont des choses têtues …

Le filet Greenspan?

Premièrement, c’est une chose d’utiliser les baisses de taux comme «plans de sauvetage» du marché lorsque l’on part d’un marché obligataire qui offrait des rendements de 16%, ou plus tard de 12%, 8% ou même 4% sur les obligations souveraines à long terme.

Mais que se passe-t-il plusieurs années (et trois présidents de la Fed) plus tard, lorsque les rendements obligataires à long terme ont été manipulés / réduits à seulement 2%?

Combien de place reste-t-il alors pour Banquiers centraux de «contrôle de commande» réduire davantage les taux pour empêcher un autre marché haussier surévalué de s’effondrer sur terre?

En bref, la Fed est à court de balles, ce qui signifie que ce marché haussier à taux bas est à court de temps.

Deuxièmement, le soi-disant «effet de richesse» des marchés boursiers bouillonnants au profit des économies de Main Street est une prémisse et une promesse ouvertement ratées.

Le graphique suivant de l’inégalité des revenus aux États-Unis, issu des politiques voilées de transfert de richesse de Greenspan, vous semble-t-il un «effet de richesse» équilibré?

