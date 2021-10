Alan Hawkshaw, compositeur de thèmes pour Grange Hill et Countdown, décède à 84 ans

Alan Hawkshaw était responsable de certains des thèmes les plus emblématiques de la télévision

Alan Hawkshaw, le compositeur responsable de certains des thèmes les plus emblématiques de la télévision, est décédé à l’âge de 84 ans.

Le compositeur, qui était également membre de The Shadows, avait eu son quatrième accident vasculaire cérébral en juillet dont il se remettait à la maison jusqu’à son admission à l’hôpital cette semaine pour une pneumonie.

Une déclaration de son agent a révélé que Hawkshaw est décédé aux premières heures de samedi matin.

Sa femme Christine a déclaré dans un communiqué: « C’était déchirant de dire au revoir à Alan, mon mari depuis 53 ans et l’amour de ma vie. »

Elle a ajouté: « Nous avons passé les dernières heures à nous regarder avec amour, nous tenant la main, pas besoin de mots.

« Je lui ai dit que lui et moi étions pour toujours, et même s’il n’a pas pu parler au cours des deux derniers mois, il a réussi quelques » pour toujours « et je savais qu’il était en paix. Quand on aime tellement quelqu’un, il faut le laisser partir.

Le compositeur est décédé après avoir été hospitalisé pour une pneumonie

Hawkshaw était connu pour avoir créé les thèmes de Grange Hill, Countdown et Channel 4 parmi « d’innombrables » autres programmes télévisés et plus de 35 films.

Il avait rejoint le groupe de rock Emile Ford & The Checkmates dans les années 1960, qui tournait avec les Rolling Stones, avant de rejoindre The Shadows dans les années 1970.

Hawkshaw a également travaillé en tant que directeur musical, arrangeur et pianiste d’Olivia Newton-John et a travaillé sur de nombreux succès avec des artistes tels que Barbra Streisand, Tom Jones, Lulu et David Bowie.

Il a reçu le BEM (British Empires Medal) par la reine dans sa liste d’honneurs plus tôt dans le mois.

Plus : Mort



Le travail de Hawkshaw a également été échantillonné par de nombreux, y compris Jay-Z, avec une déclaration de l’agence de talent DNA Music Limited expliquant: « Les producteurs de hip-hop en particulier ont pillé le catalogue d’œuvres d’Alan, y compris le plus grand de tous, Jay-Z avec Pray qui présentait sur l’album American Gangster.

« Alan plaisantait souvent : « Je suis l’un des plus anciens artistes de rap au monde. Il a également dit à propos de Streisand: « Barbara a tenu cette chanson à moi [Why Let It Go] huit ans jusqu’à ce que je lui envoie une note via l’un de ses avocats disant de l’enregistrer avant que l’un de nous ne meure.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();