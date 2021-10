Alan Hawkshaw, légende de la musique, est décédé à 84 ans

Le compositeur acclamé Alan Hawkshaw est décédé ce week-end à l’âge de 84 ans. Hawkshaw était surtout connu pour avoir écrit et enregistré plusieurs des chansons à thème les plus emblématiques de l’industrie de la télévision et du cinéma. Son agent a déclaré aux journalistes de la BBC qu’il était décédé samedi matin à l’aube des suites de complications liées à une pneumonie.

Hawkshaw aurait été hospitalisé plus tôt cette semaine pour une pneumonie et aurait succombé à la maladie le samedi 16 octobre. Il avait eu 84 ans en mars et laisse dans le deuil son épouse Christiane, qui a fait une déclaration aux journalistes. « C’était déchirant de dire au revoir à Alan, mon mari depuis 53 ans et l’amour de ma vie », a-t-elle déclaré. « Nous avons passé les dernières heures à nous regarder avec amour, main dans la main, pas besoin de mots. »

RIP Alan Hawkshaw, qui a composé certains des thèmes les plus emblématiques de l’histoire de la télévision britannique, notamment Grange Hill, Channel 4 News et Countdown. Voici 80 secondes de son génie : pic.twitter.com/KNqWNLK0So – Tom Hourigan (@TomHourigan) 16 octobre 2021

« Je lui ai dit que lui et moi étions pour toujours, et même s’il n’a pas pu parler depuis deux mois, il a réussi quelques » pour toujours « et je savais qu’il était en paix », a ajouté Christiane. Les fans l’ont rejointe pour pleurer Hawkshaw sur les réseaux sociaux – dans de nombreux cas, en mettant en évidence certaines de ses œuvres les plus emblématiques.

Selon le site Web de Hawkshaw, il a écrit la musique de plus de 35 films et « d’innombrables » émissions de télévision au fil des ans. Des années 1950 aux années 1970, il a travaillé pour la société de production musicale KPM, où il a réalisé des pistes de stock qui ont ensuite été concédées sous licence à des studios de cinéma. Certaines de ses œuvres les plus connues incluent les chansons thème de Grange Hill et Countdown.

Hawkshaw a également tourné et joué de la musique originale au fil des ans, à commencer par le groupe de rock ‘n roll Emile Ford & The Checkmates dans les années 1960. Ils auraient tourné avec les Rolling Stones et, au cours de la décennie suivante, Hawkshaw est devenu le directeur musical, l’arrangeur et le pianiste d’Olivia Newton-John. Il a reçu le prix du meilleur arrangement de l’Académie américaine des arts et des sciences pour son travail sur sa chanson « I Honestly Love You ».

Les autres groupes de Hawkshaw comprenaient The Shadows et The Mohawks. Avec ce dernier, il a co-écrit « The Champ », une chanson qui allait être échantillonnée plus de 700 fois dans sa vie. La chanson n’a pas bien réussi dans les charts à part entière, mais elle est devenue un incontournable du genre musical hip hop émergent, échantillonné par des artistes tels que MC Hammer, Eazy-E, DJ Jazzy Jeff * The Fresh Prince, Aaliyah, The Notorious BIG, Nicki Minaj, Frank Ocean et Migos, parmi tant d’autres.

Hawkshaw a poursuivi un travail similaire avec des artistes tels que Barbra Streisand, Tom Jones, Lulu et David Bowie. D’autres artistes de premier plan ont échantillonné le travail de Hawkshaw s’ils ne pouvaient pas travailler directement avec lui – peut-être plus particulièrement Jay-Z dans sa chanson « Pray ». Hawkshaw laisse dans le deuil Christiane ainsi que leurs deux enfants, un fils nommé Sheldon et sa fille Kirsty Hawkshaw, qui a eu une carrière acclamée en tant que chanteuse, compositrice et danseuse à part entière.