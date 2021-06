Alan Hostetter, cinq autres trois pour cent inculpés dans l’émeute du Capitole 10z viral

Six membres de la milice connue sous le nom des Trois Pourcentages ont été inculpés du siège du Capitole américain le 6 janvier, dans un acte d’accusation rempli de fantasmes effrayants d’exécutions et de bavardages sur les armes et «l’insurrection».

Deux des hommes inculpés—Alan Hostetter et Russell Taylor– auraient été vus avec celui de Donald Trump ami et conseiller Pierre Roger la veille de l’émeute. Leurs conspirateurs accusés sont Eric Scott Warner, 45 ; Felipe Antonio “Tony” Martinez, 47 ; Derek Kinnison, 39; et Ronald Mele, 51. Hostetter est un ancien chef de police en Californie, un instructeur de yoga et un organisateur de « Stop the Steal ». Stone, un sale filou qui se décrit lui-même et qui a été lié à plusieurs émeutiers accusés, n’a pas été inculpé d’actes répréhensibles.

Selon les procureurs, les hommes californiens ont été attirés par le Capitole en réponse celui de Donald Trump tweet largement critiqué le 19 décembre. Le président boiteux de l’époque a exhorté ses partisans à descendre au Capitole le mois suivant : « Grande manifestation à Washington le 6 janvier. Soyez là, ce sera sauvage !

Le sextet de Three Percenters – le nom d’un groupe de milices tirant son nom de la croyance erronée que seulement 3% des colons américains se sont opposés aux Britanniques pendant la guerre d’indépendance – ont leurs communications présumées effrayantes préparant l’événement citées dans un document fédéral de 20 pages accusation.

Au centre de ce document se trouve Hostetter, associé de Stone, qui a créé une autre organisation qui aurait été impliquée dans la planification.

Le fondateur de l’American Phoenix Project, Hostetter a fondé le groupe contre les blocages et les restrictions de COVID-19, mais le groupe s’est transformé dans le cycle électoral post-2020 en efforts pour renverser le président actuel. Joe Biden la victoire. (Le site Web du groupe, rempli de rhétoriques complotistes, de ventes de marchandises et de vidéos YouTube, reste actif.)

Dans une vidéo publiée sur la page YouTube du groupe le 27 novembre, Hostetter a fantasmé sur des millions de partisans de Trump engagés dans une orgie de violence à Washington, DC, ont déclaré les procureurs.

Ce n’est pas de l’hyperbole quand on appelle ça de la tyrannie, c’est de la putain de tyrannie. Et les tyrans et les traîtres doivent être exécutés à titre d’exemple…. Par exemple…. Je vais à DC Je vais y être samedi pour cette marche. J’espère qu’il y a un million de Patriotes là-bas. Entre cela, ce sera un coup de feu à travers l’arc de l’État profond quand ils verront un million de Patriotes entourer ce trou à merde d’une ville – le marais. Parce que ça va faire savoir à toutes ces créatures des marais qu’à tout moment nous reviendrons avec un million de Patriotes et nous encerclerons cette ville.. Nous allons être un million à venir faire cette déclaration ici à Washington, DC, et je dis au marais en ce moment, que nous reviendrons si cela ne se résout pas pacifiquement et rapidement.

Hostetter faisait référence au soi-disant rassemblement « Stop the Steal » fin novembre, et il en a organisé un autre comme celui-ci à Huntington Beach, en Californie, le 12 décembre, où les procureurs disent qu’il a fait écho à la même rhétorique violente dans un discours.

Il doit, absolument, y avoir un compte. Il doit y avoir justice. Le président Trump doit être investi le 20 janvier. Et il doit être autorisé à terminer ce travail historique de nettoyage de la corruption dans le cloaque connu sous le nom de Washington, DC Les ennemis et les traîtres de l’Amérique à la fois étrangers et nationaux doivent être tenus pour responsables. Et ils le feront. Il doit y avoir de longues peines de prison, tandis que l’exécution est la juste punition pour les meneurs de ce coup d’État.

Russell Taylor a également assisté à ce rassemblement, et les deux étaient actifs sur un Telegram, une application de médias sociaux cryptée qui est devenue populaire auprès de l’extrême droite politique après que Twitter et Facebook ont ​​purgé bon nombre de leurs rangs de leur plate-forme.

Après le tweet “Be there, will be wild” de Trump, Hostetter s’est rendu sur son compte Instagram “@americanphoenixproject” pour expliquer pourquoi il se rendait à Washington.

Il s’agit de la date de la session conjointe du Congrès au cours de laquelle ils accepteront ou rejetteront les votes du collège électoral faux/faux/volés. Je serai là, les mégaphones en feu, pour faire savoir aux habitants des marais que nous ne les laisserons pas nous voler notre pays. J’espère que vous pouvez vous joindre à moi!! #fightfortrump #stopthesteal #savetherepublic

Les procureurs disent que Hostetter et Taylor ont réservé des chambres à l’hôtel Kimpton George à Washington, DC pendant plusieurs jours avant, pendant et après le siège. Le couple a commencé à s’organiser sur Telegram peu de temps après, selon l’acte d’accusation.

Un échange cité dans l’acte d’accusation de la fin de l’année dernière le 29 décembre montre le duo discutant du voyage à Washington, DC – et des armes.

une. L’HOSTETTER a envoyé un texto : « Je me rendrai à DC le 31 12. Branchons-nous sur 12/30 pour que vous puissiez me donner votre sac à dos », suivi de trois emojis à la hache.

b. TAYLOR a répondu: «Oh merde. Je dois emballer ça. Alan, apportez-vous des armes à feu ? »

c. L’HOSTETTER a répondu: “NON JAMAIS (Instagram surveille maintenant tous les messages texte.. il s’agit d’une annonce de service public)”, suivi de trois emojis de visages riant avec des larmes qui coulaient de leurs yeux.

Le 2 janvier, Taylor a répondu à une question dans le chat DC Brigade Telegram concernant les armes qui pourraient être transportées dans la capitale nationale en répondant à un “”[h]accrocher,’ ‘[b]à » ou « »[l]arge lampe de poche en métal », selon l’acte d’accusation.

“Je crois que vous pouvez transporter la plupart des lames fixes mais pas dans les bâtiments gouvernementaux”, aurait ajouté Taylor. “Quelque chose me dit que si nous sommes à l’intérieur des bâtiments gouvernementaux, ce ne sera pas en haut de notre liste.”

Un jour plus tard, Hostetter a créé une publication sur le compte Instagram @americanphoenixproject avec la fausse statistique au cœur du credo de son groupe extrémiste.

“Seulement 3% des Américains ont réellement combattu dans notre guerre d’indépendance”, aurait affirmé Hostetter, à tort. « Il y aura probablement encore 3% d’entre nous qui s’engageront pleinement dans cette bataille mais, tout comme en 1776, les patriotes l’emporteront. Les choses vont dégénérer aux États-Unis dans les prochains jours. Restez à l’écoute!”

Les procureurs disent que Taylor a pris la parole lors du rassemblement Virginia Women for Trump la veille du siège, et il a semblé apprécier les actions de la foule pro-Trump le 6 janvier, se vantant lors d’un chat Telegram tard dans l’après-midi: «Je poussais tous les traîtres jour après jour. NOUS AVONS PRIS LA TEMPÊTE AU CAPITOLE ! La liberté a été pleinement démontrée aujourd’hui !

Hostetter l’a comparé au « coup de feu entendu dans le monde entier » et a qualifié ce jour-là de prélude à une guerre prolongée, selon l’acte d’accusation.

“Cette guerre a duré 8 ans”, a déclaré Hostetter, en référence à la révolution américaine. “Nous venons juste de commencer.”

En réponse à une personne non identifiée lui demandant ce qui se passerait ensuite, Taylor aurait répondu par SMS : « Insurrection !

Le grand jury a accusé tous les six de complot en vue d’entraver une procédure officielle, d’entraver une procédure officielle et de deux chefs d’accusation d’entrée dans un bâtiment ou un terrain restreint. Taylor est accusé de possession illégale d’une arme dangereuse sur le terrain du Capitole et d’entrave à l’application de la loi lors d’un désordre civil. Kinnison et Warner font chacun face à une accusation de falsification de documents.

Faisant la lumière sur le septième chef d’accusation, Kinnison est cité dans l’acte d’accusation comme ayant écrit : « Je pense que nous devrions effacer tout le texte de ce chat le matin du 5 juste au cas où à des fins opsec.

Les procureurs affirment que Kinnison vient de

Lire l’acte d’accusation ci-dessous :

[Image via video screengrab of Instagram/@americanphoenixproject]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]