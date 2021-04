Alan Jackson chante pour ses filles sur l’aperçu de “ Where Have You Been ”

Alan Jackson a sorti le nouveau morceau «Vous serez toujours mon bébé (écrit pour les mariages de filles)». C’est un autre avant-goût de son prochain album Où étais-tu, qui suit le 14 mai.

La ballade, qui comprend un piano, une guitare électrique et un accompagnement de violon, fait partie des 15 compositions du géant de la country pour l’album de 21 titres, qui est produit comme d’habitude par Keith Stegall, le confident du studio régulier de Jackson. En référence à ses trois filles, Mattie, Ali et Dani, Jackson commente: «J’ai écrit la chanson pour le mariage de Mattie à l’été 2017, mais c’était tellement difficile à faire. Je leur ai dit: ‘J’ai écrit ceci pour vous tous.’ »

L’expression de l’amour paternel comporte des paroles telles que «Seize ans, première voiture / Vingt et un et il y a un cœur brisé / Talons hauts, volonté forte / Dans mes yeux, je vois encore un jeune enfant / Mais tu es une femme seule / Tout amoureux et presque disparu.

Le nouvel album de Jackson comprendra une deuxième chanson inspirée par le mariage de ses filles et la création de leur propre famille, «I Do». Il a écrit un autre morceau, «Where Her Heart Has Always Been», pour les funérailles de sa mère, et il comprend un ancien enregistrement de sa lecture de la Bible. Cet album est son premier depuis 2015 Angels & Alcohol.

«Vous serez toujours mon bébé» suit les trois morceaux récemment sortis en avant-première du long-métrage très attendu: le morceau titre, «Things That Matter» et «Way Down in My Whiskey». Taste of Country a déclaré que «Where Have You Gone» «déplore la mort de la musique country à l’ancienne tout en lui insufflant une nouvelle vie».

Demain (18 avril), Jackson interprètera la nouvelle chanson dans un mash-up avec son country n ° 1 2002 «Drive (For Daddy Gene)» au 56e cérémonie des Academy of Country Music Awards. La chanson de son album Drive lui-même a remporté l’Academy of Country Music Award pour la vidéo de l’année.

L’album Where Have You Gone d’Alan Jackson sort le 14 mai. Précommandez-le ici.