Alan Jackson présente un nouvel album sur la radio Essentials d’Apple Music

Alan Jackson a fait une apparition spéciale aujourd’hui (9) sur Essentials Radio d’Apple Music avant la sortie ce vendredi prochain de son nouvel album, Où es tu allé.

Jackson a rejoint l’animateur Kelleigh Bannen pour plonger profondément dans sa vie et sa carrière, dans une émission qui a été diffusée en première à 13 h HE / 10 h HP. Il est maintenant disponible sur demande, et lance une semaine bien remplie d’activité pour Jackson menant à la sortie de l’album, son premier ensemble de nouvelles musiques depuis six ans.

Un week-end sur deux sur Essentials Radio d’Apple Music, un groupe d’animateurs en rotation regarde les succès qui ont fait la carrière de certains de leurs artistes préférés. «J’ai commencé à vouloir faire de la musique que j’aime et je sais que la plupart de mes fans adorent», a déclaré Jackson à Bannen dans l’interview. “Et c’est ce que je voulais faire sur cet album.”

L’auteur-compositeur-interprète de Newnan, en Géorgie, parle de ses modestes débuts et de la façon dont il s’est réveillé au milieu de la nuit pour écrire sa chanson primée en 2001 «Where Were You (When the World Stopped Turning)». Les histoires derrière de nombreux autres succès préférés de Jackson font également partie de la conversation. La superstar country a eu 35 singles n ° 1, dont il a écrit ou co-écrit 24 lui-même, et des ventes d’albums de carrière de près de 60 millions.

Les 21 chansons Where Have You Gone est le 16e album studio de Jackson, mais le 25e au total, comprenant également deux albums de Noël, deux albums de gospel, trois rétrospectives de grands succès, un album bluegrass et un coffret. Le nouveau titre a été produit par son collaborateur de longue date Keith Stegall et a été présenté en avant-première par plusieurs morceaux initiaux, notamment “Vous serez toujours mon bébé”, le morceau titre, “Things That Matter” et “Way Down in My Whiskey”. La dernière chanson à être partagée avant l’album est une autre de ses propres compositions, «I Can Be That Something».

L’album Where Have You Gone d’Alan Jackson sort le 14 mai. Précommandez-le ici.