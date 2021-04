Alan Jackson a annoncé son premier album de toute nouvelle musique depuis six ans, et l’a présenté en avant-première aujourd’hui (2) avec pas moins de trois titres. L’ensemble complet, où êtes-vous allé, sortira par EMI Nashville le 14 mai.

L’album, supervisé par le producteur de longue date de Jackson, Keith Stegall, comprend 21 performances et est la 16e sortie en studio de l’artiste, sur un total de 25 en carrière. La superstar country a écrit 15 chansons sur le nouvel album lui-même, y compris la chanson titre, qui est maintenant disponible. , accompagné d’une vidéo lyrique.

Jackson, intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs et au Temple de la renommée de la musique country, déclare à propos du nouveau matériel: «C’est un pays un peu plus difficile que même moi par le passé. Et c’est drôle, je conduisais et écoutais les mix finaux que Keith m’a envoyés, et j’ai commencé à pleurer. J’ai été surpris d’être si émotif, mais j’adore ce genre de musique.

Jackson ajoute à propos de son processus de compositeur: «Quand j’écris, je visualise chez moi et en grandissant. Les vraies chansons country sont la vie et l’amour et le chagrin d’amour, boire et maman et passer un bon moment… mais ce sont aussi les sons des instruments. L’acier et la guitare acoustique, le violon – ces choses ont un son et une tonalité… et bien faire les choses, la façon dont ces choses vous font ressentir, c’est aussi la country.

La présidente d’UMG Nashville, Cindy Mabe, s’enthousiasme: «Alan a pris ses expériences au cours des six dernières années et a mis en œuvre le point de vue de son poète pour tisser une lettre d’amour magistrale à la musique country. C’est l’histoire d’Alan mais c’est aussi l’histoire de la musique country. Cette lettre d’amour musicale a été écrite sur les expériences les plus universelles de la vie, presque exclusivement avec le propre stylo d’Alan, et c’est une fois de plus un rappel de ce qu’il est vraiment un créateur unique en son genre.

Le sujet lyrique de Where Have You Gone présente des sujets très personnels, notamment des chansons pour les mariages de ses filles sur «Vous serez toujours mon bébé» et «Je fais». «Où son cœur a toujours été» a été écrit pour les funérailles de sa mère et est illustré par un enregistrement de sa lecture de la Bible.

Les autres avant-premières nouvellement disponibles sont les poignantes «Things That Matter» et l’émotion «Way Down in My Whiskey». Les morceaux plus uptempo incluent «Livin ‘On Empty», «Back», «Beer: 10» et «That’s the Way Loves Goes (A Tribute to Merle Haggard)» en bonus.

L’album Where Have You Gone d’Alan Jackson sort le 14 mai. Précommandez-le ici.

La tracklist complète de Where Have You Gone est:

«Where Have You Gone» (Alan Jackson) «Wishful Drinkin ‘» (Alan Jackson) «I Can Be That Something» (Alan Jackson) «Where the Cottonwood Grows» (Alan Jackson) «Way Down In My Whiskey» (Alan Jackson) ) «Things That Matter» (Robert Keith Stegall, Michael White) «Livin ‘On Empty» (Alan Jackson) «Vous serez toujours mon bébé (écrit pour les mariages de filles)» (Alan Jackson) «Where her heart has always Been (Écrit pour les funérailles de maman avec un vieil enregistrement de sa lecture de la Bible) »(Alan Jackson)« The Boot »(Adam Wright)« Back »(Alan Jackson)« Write It In Red »(Alan Jackson)« So Late So Soon »(Scotty Emerick, Daniel Tashian, Sarah Buxton)« This Heart Of Mine »(Adam Wright)« A Man Who Never Cries »(Alan Jackson)« Chain »(Alan Jackson)« I Was Tequila »(Alan Jackson) « I Do (Written for Daughters ‘Weddings) » (Alan Jackson) « Beer: 10 » (Alan Jackson) « The Older I Get » * (Hailey Whitters, Adam Wright, Sarah Turner)

Piste supplémentaire: «That’s The Way Love Goes» (Un hommage à Merle Haggard) (Lefty Frizzell, Whitey Shafer)

Contenu produit par Robert Keith Stegall

* Produit par Keith Stegall