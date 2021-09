Alan Jackson révèle une maladie nerveuse dégénérative et héréditaire

Alan Jackson a révélé qu’il vivait avec une maladie nerveuse dégénérative qui avait un impact sur sa capacité à faire des tournées et à se produire. S’adressant exclusivement à Jenna Bush Hager sur NBC’s Today, la superstar country a révélé qu’il avait hérité d’une maladie rare connue sous le nom de CMT (trouble de Charcot-Marie-Tooth).

« J’ai hésité à en parler publiquement et à mes fans, mais j’ai cette neuropathie », dit Jackson, « une maladie neurologique génétique que j’ai héritée de mon père. Il n’y a pas de remède pour ça, mais ça m’affecte depuis des années. Et cela devient de plus en plus évident.

Jackson vit avec la maladie depuis qu’il a été diagnostiqué pour la première fois il y a dix ans. La CMT provoque des anomalies dans les nerfs qui alimentent les pieds, les jambes, les mains et les bras, affectant les nerfs moteurs et sensitifs. C’est relativement rare, mais héréditaire. Jackson dit que son père et sa grand-mère en ont souffert, et que sa sœur aînée en souffre également. La CMT est progressive et est liée à des affections telles que la dystrophie musculaire et la maladie de Parkinson.

“Cela ne va pas me tuer – ce n’est pas mortel”, poursuit Jackson. « Je sais que je trébuche sur scène, et maintenant j’ai un peu de mal à équilibrer même devant un microphone. Je suis juste très mal à l’aise. Je commençais à devenir tellement gêné là-haut… alors si quelqu’un est curieux de savoir pourquoi je ne marche pas bien, c’est pourquoi. Je voulais juste que les fans et le public le sachent. Je ne veux pas qu’ils pensent que je suis ivre sur scène parce que j’ai des problèmes de mobilité et d’équilibre.

Les effets de l’état de Jackson comprennent la faiblesse musculaire, l’inconfort et la douleur, en particulier lorsqu’il est debout pendant de longues périodes sur scène. Il a continué à se produire en direct pendant les dix années où il a connu son diagnostic. Rien qu’en 2021, il a donné une série de concerts et mis en scène un événement majeur de collecte de fonds dans sa ville natale de Newnan, en Géorgie, qui a attiré plus de 20 000 personnes et recueilli plus de 2 000 000 $ pour venir en aide aux victimes de la tornade de mars.

«Je n’ai jamais voulu faire la tournée de retraite comme les gens le font, puis prendre une année sabbatique et revenir ensuite», dit-il. Des héros personnels Merle Haggard, George Jones, Loretta Lynn, Willie Nelson, et Charley Pride, dit-il : « Ils n’ont jamais pris leur retraite ; juste joué autant qu’ils pouvaient ou voulaient. J’ai toujours pensé que j’aimerais faire ça, et j’aimerais le faire si ma santé me le permet. Je ne sais pas combien je vais continuer à tourner. Je ne dis pas que je ne pourrai pas faire de tournée. Je vais essayer d’en faire autant que je peux.

En effet, Jackson donnera un concert complet la semaine prochaine, alors qu’il jouera à la Bridgestone Arena de Nashville le 8 octobre. « Je ne veux pas que les gens soient tristes pour moi ; cela fait simplement partie de la vie », conclut-il. « J’ai eu un merveilleuse, belle vie. J’ai été tellement béni. C’est juste bon de le mettre dehors à l’air libre. À certains égards, c’est un soulagement.