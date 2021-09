Alan Jackson se produit à Ryman pour la vidéo Where Have You Gone

Superstar de la musique country Alan Jackson a sorti un clip pour “Où es tu allé,” la chanson titre de son nouvel album acclamé.

L’auditorium Ryman historique de Nashville sert de décor à la vidéo réalisée par Peter Zavadil. Filmé en noir et blanc, créant une sensation instantanément dramatique et cinématographique, Jackson peut être vu seul sur la scène de la salle la plus célèbre de Country Music. Le Country Music Hall of Famer est entouré d’instruments – un violon, une guitare en acier, un banjo, une contrebasse, une guitare acoustique, une simple batterie – qui ne demandent qu’à être joués.

“C’est l’idée d’Alan… capturer toute cette histoire incroyable qui s’est produite ici”, partage Zavadil. “L’objectif était de faire du Ryman un personnage aussi important qu’Alan est l’artiste sur scène”, ajoute-t-il. « C’est un endroit magique. »

“La chanson commence en quelque sorte comme si c’était un amour perdu”, dit Jackson. « J’aime ce que j’appelle la ‘vraie musique country’ et je la vois disparaître plus que jamais », explique-t-il. “Je voulais juste dire ça.”

Le personnage solitaire gratte sa guitare préférée alors qu’il chante la complainte triste sur la célèbre scène, ses yeux attirés par la lumière des fenêtres au-dessus des bancs du bâtiment. Au fur et à mesure que la chanson se déroule, Jackson est rejoint derrière les feux de la rampe du Ryman par les images éthérées mais très réelles de véritables légendes qui ont marqué l’histoire sur cette même scène : Johnny Cash, Patsy Cline, Merle Haggard, George Jones, Hank Williams et Tammy Wynette.

De retour en mai, Jackson a fait une apparition spéciale sur la radio Essentials d’Apple Music à l’appui de Où es-tu allé.

Jackson a rejoint l’hôte Kelleigh Bannen pour plonger profondément dans sa vie et sa carrière, aboutissant à une conversation autour de son premier ensemble de nouvelles musiques depuis six ans.

“J’ai commencé à vouloir faire de la musique que j’aime et je sais que la plupart de mes fans adorent”, a déclaré Jackson à Bannen dans l’interview. “Et c’est ce que je voulais faire sur ce disque.”

