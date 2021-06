Alan Johnson dénonce le privilège blanc « Les enfants de Hull ont tout le contraire du privilège » | Royaume-Uni | Nouvelles

À la suite d’un rapport du député Robert Halfon qui a décrit comment plus de 900 000 enfants blancs de la classe ouvrière sont sous-performants dans les écoles par rapport à d’autres enfants défavorisés d’origine ethnique, l’ancien ministre de l’Intérieur et député travailliste Alan Johnson s’est demandé pourquoi cela se produisait. Il a critiqué le concept de privilège blanc et a plutôt expliqué comment l’accent devait être mis sur la classe sociale et non sur la race.

Johnson a déclaré: “Cela a plus à voir avec la proximité sociale qu’avec l’ethnicité raciale.

“Je ne sais pas d’où vient ce terme de privilège blanc.”

Il a ajouté: “Pour obtenir un rapport d’un comité restreint qui fait l’actualité comme celui-ci, vous devez lui donner un slogan et je pense que le privilège blanc a aidé à le faire.

“Je n’ai jamais entendu le terme être utilisé nulle part dans l’éducation et je doute qu’il soit utilisé maintenant.”

Il a souligné: “Il s’agit de la classe sociale … ​​il s’agit des premières années.”

M. Johnson a expliqué comment dans l’enfance “il existe une disparité entre un enfant brillant issu d’une famille pauvre de la classe ouvrière, ses chances dans la vie diminuent, par rapport à un enfant moins brillant issu d’un milieu plus privilégié.

« Ça ne commence pas quand ils ont dix ou quinze ans, ça commence quand ils ont environ 18 mois !

“Leurs premières années sont cruciales.”

