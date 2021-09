Alan Lancaster, bassiste et co-fondateur de Status Quo, décède à 72 ans

Status Quo le co-fondateur et bassiste Alan Lancaster est décédé à l’âge de 72 ans. La nouvelle a été confirmée par le manager du groupe Simon Porter aujourd’hui (26). Il est décédé à Sydney, après avoir vécu en Australie pendant 45 ans et après avoir combattu la sclérose en plaques.

« Alan faisait partie intégrante du son et l’énorme succès du Status Quo dans les années 60 et 70 », a déclaré le chanteur Francis Rossi dans un communiqué. Les deux hommes se connaissaient depuis leurs années d’école à Lewisham, à Londres. «Nous avons été amis et collègues pendant de nombreuses années et avons obtenu un succès fantastique ensemble en tant que Frantic Four aux côtés de Rick Parfitt et John Coghlan.

“Bien qu’il soit bien documenté que nous nous sommes séparés ces dernières années, je garderai toujours de très bons souvenirs de nos débuts ensemble et mes condoléances vont à Dayle [his wife] et la famille d’Alan.

Porter a ajouté: «Ce fut un plaisir absolu de pouvoir réunir le line-up original pour deux tournées à guichets fermés en 2013-14 et de donner aux fans de Status Quo Frantic Four un héritage final et un souvenir si durable. Même à ce moment-là, Alan n’était pas en meilleure santé, il a traversé les tournées avec détermination et courage et c’était un plaisir de travailler avec lui.

Le journaliste de divertissement d’ABC Australia, Craig Bennett, a écrit que Lancaster “est décédé ce matin dans sa maison de Sydney, entouré de sa famille… Status Quo a commencé Rockin ‘All Over The World en 1967. Le groupe légendaire a amassé des décennies de chansons à succès, dont ‘Down Down’ et ‘Tout ce que vous voulez.’ Alan a épousé sa belle épouse Dayle Lancaster en 1978. Ils se sont rencontrés lorsqu’Alan et Status Quo, avec Slade et Lindisfarne, ont fait une tournée en Australie en 1973.

“Alan, qui était un ami cher et spécial, laisse dans le deuil Dayle, ses enfants Alan Jr, Toni et David, ainsi que cinq petits-enfants. Dayle a déclaré ce matin qu’Alan aimait sa vie en Australie. Sa mère et son père, ainsi que son frère et sa sœur ont également déménagé en Australie. Dayle a déclaré: «Nous avons tous le cœur brisé. Alan avait un esprit merveilleux et un sens de l’humour fabuleusement sec. Il était un mari, un père et un grand-père dévoué et adorant. La famille a toujours été son objectif.

“Malgré sa SEP et ses problèmes de mobilité, Alan a participé à des tournées de retrouvailles très réussies au Royaume-Uni et en Europe en 2013 et 2014. Il a courageusement joué devant des milliers de fans en adoration… et aimait être de retour avec le groupe et sa fidèle armée Quo.”

Nés à Peckham, dans le sud de Londres, le 7 février 1949, Lancaster et Rossi ont formé les Scorpions avec d’autres amis d’école. Ils devinrent plus tard les Spectres, qui avaient un accord avec Piccadilly Records, et après d’autres changements de personnel, devinrent Status Quo à l’été 1967.

Quo a connu un succès précoce en 1968 avec le single pop psychédélique “Pictures Of Matchstick Men” et un hit du Top 10 UK plus tard cette année-là avec “Ice In The Sun”. Il a fallu quelques années avant qu’ils n’atteignent le son rock plus dur, mais très commercial, et l’image vêtue de denim qui leur ont valu quatre albums n ° 1 au Royaume-Uni et 25 singles dans le Top 10, dont le hit de 1974 “Down Down”. Le groupe a reçu un BRIT Award pour sa contribution exceptionnelle à la musique en 1991.