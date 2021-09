Alan Navarro apporte une nouvelle première !

Eh bien, cet artiste talentueux apporte une nouvelle première pour vous et tous ses fans ! Tu es prêt?? On vous présente le nouveau single de ce beau chanteur ! Alain Navarro !

Alan Navarro a sorti son nouveau matériel intitulé “The Bleachers” le 24 août, cette chanson a été un succès, depuis quelques jours après sa première, elle compte aujourd’hui plus de 40 000 reproductions sur la plate-forme YouTube ! Il a tout simplement enchanté les gens.

Le clip vidéo va juste vous fasciner, il est tellement ému, tellement Alan Navarro que vous n’allez sérieusement pas pouvoir le gérer. Des motos, des tatouages, des rouges à lèvres, des scènes sexy, des scènes d’amour-propre, des voitures de l’année, des amitiés sincères, votre premier amour, des fêtes inoubliables, des rires et des moments magiques, voilà en gros ce que vous pourrez voir dans le clip vidéo d’Alan Navarro . Ah ! Vous allez voir des lumières violettes, des néons et de nombreuses prises de vue dynamiques.

“Nous sommes des dieux au volant, nous sommes des rêves du nouvel âge” À qui cela ressemble-t-il ? “Si vous voulez vous retrouver, rencontrez-moi sur les gradins maintenant” Eh bien, à un moment de notre vie, nous nous effondrons et mourons pour nous retrouver, pour savoir qui nous sommes, ce que nous aimons vraiment, ce que nous voulons, ce que nous voulons faisons de nos vies et surtout aimons-nous beaucoup, mais attention, ne mettons pas la romance dans l’amour-propre, oui, il a ses beaux moments mais le processus est dur. Le processus est difficile, car comprendre qu’il n’y a que vous, que vous n’avez que vous, que vous êtes la personne la plus importante et que vous devez apprendre à être seul, ce n’est pas facile, le processus n’est jamais facile. Bien sûr, les résultats le sont.

Qu’est-ce que tu penses? On adore cette chanson, je ne sais pas, on pense à un groupe d’adolescents heureux pour leur vie, qui s’apprêtent à vivre une aventure, où il y aura du bon et du mauvais mais toujours unis. https://www.youtube.com/watch?v=NQfxcwEXIls