Alan Shearer a déjà qualifié le jeune de 22 ans de « finisseur », et maintenant Newcastle le veut

Selon The Telegraph, Newcastle United est intéressé par la signature d’Eddie Nketiah d’Arsenal, et c’est une rumeur plutôt intéressante.

Nketiah est certainement une cible atteignable. Il a à peine un match à Arsenal et son contrat expire dans six mois, ce qui signifie qu’il pourrait être disponible pour un prix réduit.

Alors, quel type de joueur les Magpies obtiendraient-elles s’ils débarquaient Nketiah ? Eh bien, Alan Shearer a déjà analysé l’attaquant en profondeur.

En effet, Shearer a interviewé Nketiah pour sa chronique sur ., et il avait beaucoup de bonnes choses à dire sur l’homme d’Arsenal.

Que pense Shearer de Nketiah ?

Shearer avait beaucoup de bonnes choses à dire sur l’attaquant lors de la rédaction de sa chronique pour ..

«Quand je regarde les buts d’Eddie pour les moins de 21 ans, je vois un finisseur (et j’aime la joie que cela lui apporte). Je vois quelqu’un qui peut marquer avec sa gauche et sa droite, qui marque beaucoup de ses buts autour de la surface de réparation. Il n’est pas très grand (environ 5 pieds 9 pouces) ou musclé, alors peut-être que le rôle qu’on lui demande de jouer n’est pas naturel, mais ce n’est certainement pas une tâche impossible. Le point clé est que les bons joueurs, les meilleurs joueurs, trouvent un moyen de le faire », a écrit Shearer.

La légende de Newcastle avait également de bonnes choses à dire sur la volonté du jeune d’apprendre lorsqu’il a signé son article.

« Eddie semble tellement désireux d’écouter et d’apprendre, de travailler et de s’imprégner d’informations. C’est un jeune homme impressionnant. Pour revenir au début, il a atteint un moment charnière, mais j’espère vraiment qu’il marquera un tas de buts pour le club et le pays cette saison. Jusqu’à présent, tout va bien et un grand bravo pour avoir battu mon record. Et maintenant? Il est temps de craquer.

Potentiel

Nketiah est loin d’être le produit fini, mais si vous impressionnez Alan Shearer avec votre capacité de finition, alors vous devez avoir quelque chose sur vous.

Newcastle a besoin de buts s’ils veulent rester debout, et Nketiah pourrait les fournir à St James ‘Park.

Bien sûr, un braconnier n’est jamais aussi bon que les chances qui sont créées, mais si le club de Tyneside peut ajouter un ou deux meneurs de jeu à ses côtés ce mois-ci, Nketiah pourrait marquer des sacs de buts dans le noir et blanc de Newcastle.

