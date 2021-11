Alan Shearer a remarqué ce que le joueur de Liverpool à 20 millions de livres sterling a fait lors de la victoire 4-0

Photo de Chris Brunskill/Fantasista/.

Thiago Alcantara a produit aujourd’hui une autre masterclass pour Liverpool.

Les Reds ont battu Southampton 4-0 à Anfield pour se classer deuxième du classement de la Premier League.

Thiago était sans doute le meilleur joueur de Liverpool la semaine dernière alors que l’équipe de Jurgen Klopp a battu Arsenal par le même score.

Et lors de la victoire de la Ligue des champions contre Porto mercredi, le joueur de 30 ans a marqué un but de 25 mètres qui restera longtemps dans les mémoires des supporters du monde entier.

L’ancien maestro du Bayern Munich, une signature de 20 millions de livres sterling en 2020, était à nouveau sur la feuille de match aujourd’hui.

13 joueurs actuels qui, selon Football Manager 2022, seront des managers dans 30 ans

Thiago a porté le score à 3-0 contre les Saints avant le coup de sifflet de la mi-temps.

Il a ramassé le ballon à l’extérieur de la surface, a exécuté un roll-by intelligent pour tromper un défenseur de Southampton, puis a écrasé la maison via une déviation.

C’était une compétence exquise dans la construction, et voici ce qu’Alan Shearer a dit à Optus Sport.

Il a dit : « Le toucher pour se mettre dans la position, pour s’ouvrir. Il lui donne le vieux petit mannequin comme, dit « Oh à plus tard ». Le défenseur y va et je sais qu’il faut une déviation terrible, mais je pense que ça allait probablement de toute façon. Mais la compétence….superbe.

Influence

Si Liverpool garde ce gars en forme, c’est énorme.

De toute évidence, il s’est blessé depuis qu’il a rejoint le Bayern il y a 14 mois.

Mais en ce qui concerne le talent, aucun milieu de terrain ne peut égaler sa technique ou son influence et il est tout simplement énorme pour Klopp.

Et mieux encore, maintenant il commence à trouver le net.

Avant cette semaine, Thiago n’avait marqué qu’une seule fois pour Liverpool, mais il a triplé ce total maintenant et que cela continue longtemps du point de vue des Reds.

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

