Alan Shearer charge Immobile : “C’est pathétique”

05/07/21 à 19:21 CEST

Ciro Immobile est dans l’œil du cyclone. Lors du match de quart de finale de l’Eurocup qui a opposé la Belgique et l’Italie, l’attaquant de la Lazio a été le protagoniste de la polémique du jour avec une action controversée que certains qualifient de malicieuse et d’autres, comme l’ancien footballeur Alan Shearer, qu’ils désapprouvent fortement.

Il était une demi-heure après le début du match quand Immobile et Vertongen se sont battus pour un ballon à l’intérieur de la surface. L’attaquant italien a ressenti un contact, il est donc tombé au sol de manière exagérée. Cependant, sur ce même jeu, Nicolo Barella a poussé le ballon au fond du but. Avec 0-1 au tableau d’affichage, Immobile n’a pas hésité à se lever immédiatement et à courir fêter le but avec ses coéquipiers.

Le miracle du jour & mldr; Immobile et une reprise étonnante après une pièce violente qui a entraîné une douleur extrême et atroce. #PriezPourImmobile #Aleluya pic.twitter.com/7LqdyMk0KL – Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) 2 juillet 2021

La chute à l’intérieur de la zone de l’avant de l’azzurra a généré la confusion au sein de la défense belgeSurtout Thomas Vermaelen, qui n’a pas hésité à lui dire qu’elle devait se lever. L’intérieur de la surface était une poudrière, et Barella n’a pas hésité à profiter du chaos pour dépasser l’Italie au tableau d’affichage. Ce jeu serait la clé de l’avenir d’un match qui s’est terminé par un 1-2 et l’élimination de la Belgique.

Alan Shearer, buteur insatiable pour Newcastle et l’Angleterre, a chargé fort à Immobile sur la BBC. “C’est pathétique et ça ne me fait pas un iota de grâce. Vous pouvez voir comment il garde un œil sur l’arbitre avant qu’il ne tombe au sol. C’est pathétiquement embarrassant, c’est ce que c’est », a déclaré l’ancien attaquant anglais, faisant référence à l’action qui a mené au premier but de l’Italie.