Alan Shearer et Micah Richards déchirent Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Les experts Micah Richards et Alan Shearer ont expliqué au patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, comment résoudre les problèmes actuels de l’équipe et potentiellement se lancer dans une course gagnante.

Le légendaire Norvégien a supervisé une mauvaise série de résultats avec des affichages inquiétants à la hauteur, laissant son poste de manager en danger.

Selon le Daily Mail, Richards a déclaré : « Ils n’ont pas vraiment d’identité. Avec Man United du passé, vous savez qu’ils avaient des ailiers, des attaquants dans la surface, des milieux de terrain qui couraient également dans la surface.

«Mais maintenant, il semble qu’ils essaient de garder tout le monde heureux (en termes de) joueurs. Individuellement, vous avez vu ce qu’ils ont – (Cristiano) Ronaldo, (Paul) Pogba, (Bruno) Fernandes, ces joueurs devraient briller.

«(Jadon) Sancho est entré, Rashford est entré et a marqué un but (samedi), (Anthony) Martial a marqué un but il y a quelques semaines. C’est un éventail de talents, mais ils ne savent pas ce qu’ils font avec le talent.

« Maintenant, Ole doit prendre des décisions difficiles. Qu’il laisse de côté certains de ses gros canons, en met un sur le banc ou qu’il revienne simplement à l’essentiel et trouve le plan pour faire jouer cette équipe ensemble.

Shearer a ajouté ses propres réflexions: « C’était le problème de Man United la saison dernière, ils n’ont pas investi dans cette position [central midfield]. C’est encore la même chose (cette saison).

« Il n’y a personne pour vraiment appuyer et prendre le contrôle de l’avant. Vous ne pouvez pas faire ça en Premier League.

«Ils marqueront toujours, Man United, à cause de leur brio à l’avenir. Mais vous ne pouvez pas insister si vous n’avez pas cette agressivité.

« Si vous ne savez pas quoi faire, alors vous devez vous asseoir et être compact en équipe. L’équipe que j’ai vue (samedi) ne savait pas si elle devait partir ou si elle devait s’asseoir. Quand ils y sont allés, c’était sans enthousiasme et pas en équipe. »

Le manque de pression a été soulevé par Gary Neville et Brendan Rodgers lui-même, il est donc intéressant de voir que c’est un argument constant.

Beaucoup pensent que la pression n’est pas le seul problème et que la source de tous ou du moins de la plupart des problèmes est due à un mauvais entraînement.

Les fans pensent que les joueurs ne jouent pas comme une unité, que ce soit avec ou sans le ballon et peu importe qui joue ou ne joue pas.

Sur le ballon, Manchester United est à court d’idées s’il est incapable de fournir des moments de magie individuels comme le but sensationnel de Mason Greenwood lors de la défaite embarrassante 4-2 contre Leicester City.

En dehors du ballon, United manque de cohésion et est facile à jouer, donnant constamment l’impression qu’ils pourraient être coupés à tout moment.

Les Red Devils ont eu du mal à garder les draps propres cette saison et cela malgré la forme formidable de David de Gea.