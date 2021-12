Alan Shearer : Les anti-vaccins servant des « papiers légaux » à l’ancien capitaine se rendent dans la « mauvaise maison » | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’ancien attaquant de Southampton, Blackburn Rovers et Newcastle avait encouragé les gens à se faire vacciner de rappel dans une vidéo promue par la Premier League. Cela a incité des manifestants anti-vaccination à se rassembler et à se filmer mercredi devant une adresse près de Newcastle qu’ils pensaient être son domicile.

Cependant, une personne locale voyant des images du rassemblement en ligne a déclaré à PA News que les manifestants s’étaient trompés de maison et que Shearer n’y habitait plus.

Le présentateur de Match of the Day, Gary Lineker, a condamné l’erreur comique des manifestants ainsi que leur cause sur Twitter.

Il a dit : « Mauvaise maison, mauvaise cause, toutes sortes de torts ».

Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, trois hommes et une femme se sont rassemblés devant une propriété fermée.

Après avoir appuyé sur une sonnerie électronique, un membre du groupe a déposé des documents dans une boîte aux lettres externe.

Les manifestants anti-vaccination partagent souvent des modèles de documents soi-disant légaux qu’ils se filment ensuite en train de déposer.

Dans la vidéo, l’homme qui a publié les documents a exprimé sa colère contre le fait que des célébrités telles que Shearer faisaient la promotion des vaccins contre le covid.

Il a déclaré: « Tout le monde va avoir ça, chaque célébrité, marre de vous. Cela nous cause juste plus de problèmes, des mensonges, tous des mensonges.

En octobre, des anti-vaccins ont pris pour cible le domicile du présentateur de BBC Radio 2, Jeremy Vine.

Ils ont tenté de signifier à Vine une « assignation anti-vaxx » alors qu’il était absent, au lieu de le donner à sa femme.

Le même mois, des militants anti-vaccination se sont également rassemblés devant le domicile du médecin généraliste et radiodiffuseur Dr Hillary Jones.