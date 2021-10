Alan Shearer pense que l’as de Newcastle serait un « grand talent »

Photo de Marc Atkins/.

Selon El Nacional, l’un des joueurs sur la liste restreinte des transferts de Newcastle United est Gareth Bale.

Les Magpies ne sont pas convaincus à 100% par l’idée de signer Bale en raison de sa forme inégale, mais il semble que cela pourrait être une possibilité pour les Magies.

Le sorcier gallois est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Il a remporté deux fois le titre de joueur de l’année PFA et à un moment donné, il était le joueur le plus cher de l’histoire du jeu.

Bale a toujours ce qu’il faut pour être une star. Après tout, il a eu le meilleur ratio de minutes par but en Premier League la saison dernière, malgré le fait que son passage avec Tottenham a été largement considéré comme un échec.

L’ailier est un footballeur brillant, et Alan Shearer est un homme qui le note incroyablement bien.

Le prochain manager de Man United pourrait être horrible.

Qu’est-ce qui a été dit?

Shearer parlait de Bale dans le podcast du Top 10 du match du jour avant le début de l’Euro 2020.

«Nous avons vu le meilleur de Gareth Bale. Son meilleur était incroyable et quelle carrière il a eue, et quelle décision il a prise quand il est allé au Real Madrid, tout a bien fonctionné pour lui là-bas en termes de victoires de trophées », a déclaré Shearer.

« C’était un grand talent, il a marqué de superbes buts et il a été une grande partie de ce que le Pays de Galles a fait lors du dernier tournoi, mais je ne pense pas qu’ils en aient assez dans leur équipe pour le faire fonctionner comme ils l’ont fait quelques années depuis. »

Serait une star

Bale pourrait être une star absolue à Newcastle s’il rejoignait les Magpies.

Pensez-y, si cette équipe a été entièrement construite autour de ses talents, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas encore être l’un des meilleurs joueurs de ce pays.

Avouons-le, Bale n’est plus le joueur qu’il était autrefois. Sa forme physique l’a laissé tomber au fil des ans et il n’a pas joué au football régulièrement depuis longtemps.

Cependant, comme ses performances avec les Spurs et le Pays de Galles l’ont montré, quand il est partant, il reste un joueur incroyable et si Newcastle promet de faire de lui son homme vedette, il pourrait bien apprécier de jouer devant plus de 50 000 Geordies qui l’adoreraient sans aucun doute. .

