Alan Shearer, qui aime les femmes de Man City, est la star de sa carrière, les Jeux olympiques de Tokyo espèrent et choisissent le football plutôt que la RAF

Georgia Stanway de Manchester City doit être le rêve d’un manager.

Depuis son apparition sur la scène à 16 ans il y a six ans, Stanway a prouvé qu’elle était une vraie joueuse d’équipe après avoir joué en tant qu’attaquant, milieu de terrain et arrière à certaines occasions cette saison, mais elle n’est pas du genre à jouer. se plaindre.

Georgia Stanway a fait plus de 150 apparitions pour Man City à seulement 22 ans

«Je suis ici pour faire un travail pour l’équipe et peu importe où je suis, les gens connaissent les normes qu’ils vont obtenir et cela ne changera pas peu importe où je suis sur le terrain – tant que vous le savez ça, mets-moi où tu veux, je jouerai même au gardien de but si tu veux », dit-elle, ironique.

C’est cette volonté de gagner qui a fait de Stanway un membre très respecté de l’équipe de Man City parmi ses coéquipiers ainsi que le manager Gareth Taylor, même s’il est facile d’oublier que l’international anglais n’a encore que 22 ans.

Mais dans ce court laps de temps, le milieu de terrain polyvalent a remporté la Super League féminine, la FA Cup et la Continental Cup et a été nommé PFA Young Player of the Year en 2019.

De telles réalisations ont fait de Stanway un modèle pour les jeunes filles qui espèrent suivre ses traces, mais une carrière dans le football n’a pas toujours semblé possible lorsqu’elle grandissait à Barrow-in-Furness.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, elle a déclaré: «En grandissant, j’étais aussi une passionnée de cricket, donc j’ai pris le cricket et le football assez au sérieux. Ensuite, il est arrivé à environ 14 ou 15 ans où j’ai dû faire mes valises dans le cricket, parce que le football prenait le dessus et je savais que je voulais poursuivre un peu plus celui-là.

Stanway a 20 sélections pour l’Angleterre, a joué à une Coupe du monde et a fait partie de l’équipe gagnante de la Coupe SheBelieves

«Sur le dos de cela, je savais en quelque sorte que je voulais être footballeur, mais à l’époque, où je voulais que ce soit mon travail, ce n’était pas un travail. Alors, j’ai regardé dans d’autres cheminements de carrière. J’ai toujours aimé l’armée, la RAF, l’officier de police [or] tout ce qui était assez physique.

«Je ne pouvais pas m’asseoir au bureau. Je ne pouvais pas demander aux gens [to do] des interviews! Il fallait juste que ce soit quelque chose de physique et quelque chose dans lequel je pourrais être impliqué.

«J’ai adoré Alan Shearer; Il était comme mon idole en grandissant. Barrow n’est pas loin de Newcastle et il était un peu comme un favori de la famille; mes grands-parents l’aimaient, alors je l’aimais tout simplement.

«J’ai adoré sa finition. La façon dont il a marqué des buts n’est qu’une blague. Je me souviens juste que j’avais l’habitude de collectionner le brillant Match Attax et j’avais un Alan Shearer et je l’ai toujours maintenant. C’est assez spécial.

Alan Shearer, meilleur buteur de tous les temps de la Premier League et garçon local, est le héros du football de Géorgie

En plus d’aider City à remporter la FA Cup et à assurer une deuxième place dans la WSL, Stanway a franchi une étape personnelle énorme lorsqu’elle a fait sa 150e apparition pour l’équipe de Gareth Taylor plus tôt cette saison.

Faire plus de 150 apparitions pour l’un des meilleurs clubs du football féminin est quelque chose qui remplit la joueuse de 22 ans d’une immense fierté et elle espère qu’elle pourra être un exemple pour les autres qui grandissent dans sa ville natale.

«Je ne peux pas croire que j’ai joué autant de matchs et je n’ai que 22 ans», a-t-elle poursuivi.

«J’ai l’impression d’être là depuis toujours et les gens le diront probablement aussi. Cela montre simplement que j’ai de l’expérience à un jeune âge.

2020/21 ✅ Saison à la fois de célébrations et de maux de cœur, mais la constante étant nos fans. Merci pour tout votre soutien et votre engagement! Pas longtemps avant que nous puissions vous voir et vous entendre dans les gradins 🤩 pic.twitter.com/w0TZnyN38p – Georgia Stanway (@StanwayGeorgia) 20 mai 2021

«À City, j’ai remporté six trophées. Au niveau individuel, j’ai évidemment remporté le titre de Joueur de l’année PFA et j’ai pu représenter l’Angleterre à une Coupe du monde. Je sais que jouer à City une semaine après l’autre est passionnant, mais passer au niveau supérieur et jouer pour votre pays, ce sont les choses dont vous rêvez.

«Je suis aussi tout simplement fier d’être dans ce bâtiment, jour après jour, et les sacrifices que mes parents ont abandonnés pour que je sois dans cette position et le soutien que j’ai obtenu de ma communauté. Peu de gens sortent de Barrow, donc c’est énorme le fait que je sois sorti et que je réalise ce que je suis. J’ai tellement de gens derrière moi qui me soutiennent, m’encouragent et me permettent d’être à mon meilleur.

La WSL a connu l’une de ses saisons les plus proches à ce jour cette année, City perdant contre Chelsea de deux points minces après avoir été détenu par les Blues lorsque les deux parties se sont affrontées à la fin du mois d’avril.

Ce jour-là, c’est la gardienne de but de Chelsea, Ann Katrin-Berger, qui était la héroïne après avoir réussi un arrêt époustouflant pour refuser à Lauren Hemp un vainqueur tardif et, surtout, empêcher City d’avoir le dessus dans la course au titre.

Le seul titre WSL de City à ce jour est revenu en 2016 et certains se sont demandé si ce décompte était suffisant compte tenu du niveau d’investissement du club dans le jeu féminin, qui les a vus attraper une foule de grands noms d’Angleterre et d’Amérique.

Stanway, cependant, est convaincu que l’équipe gagnera plus d’argenterie la saison prochaine.

«Ça a été un peu de haut en bas [this season] mais nous sommes dans une bonne position », a expliqué le joueur de 22 ans.

Stanway est convaincu que City connaîtra le succès la saison prochaine après avoir remporté le titre WSL cette saison

«De toute évidence, c’est la première année avec un nouveau manager et avec beaucoup de nouveaux joueurs ajoutés à l’équipe. Je ne pense pas que nous puissions nous plaindre. Mais je comprends que nous avons besoin d’argenterie, c’est donc ce que nous allons faire la saison prochaine.

«Nous voulons évidemment regagner le titre. Nous avons remporté la FA Cup au début de cette saison et c’était incroyable d’être à Wembley, d’obtenir le résultat que nous voulions et de jouer un rôle là-dedans également.

«L’année prochaine, nous avons à nouveau la Ligue des champions et la ligue [as well]. Ils sont tous à gagner.

L’ambitieuse milieu de terrain a déjà coché plusieurs éléments de sa liste de choses à faire au cours des premières années de sa carrière et un autre objectif sera atteint si elle est appelée dans l’équipe de Team GB pour les Jeux olympiques.

Cet été, ce sera la première fois que l’équipe GB envoie une équipe de football féminin aux Jeux olympiques depuis 2012 et elle affrontera les hôtes du Japon, du Chili et du Canada dans le groupe E.

Le patron par intérim des Lionnes d’Angleterre, Hege Riise, dirigera l’équipe lors des matchs et aura le choix entre de nombreuses options, en particulier au milieu de terrain où Stanway, Jordan Nobbs et Keira Walsh rivalisent avec Jess Fishlock du Pays de Galles et Kim Little de l’Écosse pour une place. dans l’équipe.

Pour Stanway, cependant, jouer aux Jeux olympiques serait un autre rêve devenu réalité et une opportunité qu’elle apprécierait.

«Ce serait incroyable», a-t-elle terminé.

«Je pense que les Jeux olympiques en eux-mêmes sont une occasion unique. Quatre ans ne viennent pas très souvent et vous ne savez tout simplement pas dans quelle situation vous allez être dans quatre ans.

«Ma mère était une coureuse quand nous grandissions, alors elle a toujours rêvé de participer aux Jeux olympiques. Elle a eu la chance de jouer aux Jeux olympiques de la jeunesse. Ce serait un rêve devenu réalité et ce serait aussi un moment pour ma famille de prendre conscience du chemin parcouru dans ma carrière.