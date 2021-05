Alan Shearer salue “ absolument magnifique ” l’as de Man Utd Edinson Cavani ⋆ .

Alan Shearer a fait l’éloge d’Edinson Cavani (Photo: BBC)

Alan Shearer a fait l’éloge du “ mortel ” Edinson Cavani et pense que Manchester United doit faire tout ce qu’il peut pour le garder.

Cavani est sorti du banc pour marquer son neuvième but de la saison en Premier League dimanche, alors que Manchester United battait Aston Villa 3-1.

Il a marqué 15 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison dans le football anglais, le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, travaillant pour le convaincre de prolonger son séjour d’un an.

Shearer pense qu’il est absolument essentiel que Manchester United garde la main sur le joueur “ absolument magnifique ” de 34 ans et il a salué sa “ soif ” de continuer à marquer des buts au plus haut niveau.

“Ce gars est incroyable”, a déclaré Shearer à Match of the Day. «Il est juste mortel.

«Son mouvement, pour y entrer, la soif de continuer à marquer des buts. Il se situe entre l’arrière et le demi-centre, ils n’ont aucune idée de l’endroit où il se trouve.

Cavani était à son meilleur mortel une fois de plus (Photo: .)

«Absolument magnifique. Il le fait depuis des années. Ils doivent essayer de le garder.

“Non seulement cela profitera à l’équipe, mais cela profitera également aux jeunes qui vont travailler avec lui chaque jour et le regarder de près à l’entraînement.”

Après la victoire 3-1, dans laquelle Bruno Fernandes et Mason Greenwood étaient les autres buteurs pour United, Solskjaer a laissé entendre que Cavani resterait à Manchester.

“Nous n’avons pas de limite de temps, mais plus il marque de buts, plus nous devenons meilleurs en tant qu’équipe et plus il y a de chances qu’il veuille avoir à nouveau ce sentiment”, a déclaré Solskjaer.

«Alors parlons à nouveau après dimanche, espérons-le. Peut-être qu’il a décidé.

