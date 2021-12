Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Alan Smith a déclaré que Mikel Arteta pourrait libérer le « talent » d’Arsenal Garbiel Martinelli dans un rôle à la Bernardo Silva contre Everton lundi soir, comme il l’a dit à Off the Ball.

L’ancien attaquant d’Arsenal pense qu’Arteta « pourrait aller avec un faux neuf » afin de rafraîchir ses zones avancées.

Même si Arsenal a eu du mal lors de sa défaite 3-2 à Manchester United la dernière fois, un homme qui s’est tenu au-dessus de ses coéquipiers était Martinelli.

Avant la défaite d’Old Trafford, Martinelli n’avait pas commencé un match de Premier League depuis août.

Mais sera-t-il désormais donné des départs consécutifs avant le voyage dans le Merseyside?

Eh bien, Smith pense qu’Arteta pourrait suivre la voie de son ancien entraîneur, Pep Guardiola, et jouer ce «faux neuf» contre les Toffees en difficulté.

« Arteta pourrait aller avec un faux neuf, ce que beaucoup des meilleurs entraîneurs aiment faire », a déclaré Smith. « La réémergence de Martinelli a été encourageante. Il s’est blessé et il est tombé. Puis sa confiance a semblé avoir plongé.

«Mais maintenant, il retrouve cet avantage concurrentiel et cette forme physique, alors il pourrait être une poignée. Je ne pense pas qu’il sera la réponse par le milieu. Mais à court terme peut-être qu’il pourrait faire un travail.

« Je pense que si vous avez une belle structure que tout le monde comprend, c’est un peu plus facile pour quelqu’un comme Martinelli de s’installer à l’intérieur et de faire un travail.

« Nous l’avons vu à Manchester City avec Bernardo Silva, Sterling et Foden. Ils ont tous joué au milieu parce que tout le monde comprend le système et son fonctionnement. Et Arteta essaie d’aller dans ce sens.

« Il ne fait aucun doute qu’il est un talent. Quelqu’un qui a le rythme. L’appétit et c’est peut-être quelque chose, à court terme, qu’il pourrait faire.

Depuis longtemps, il semble que Martinelli soit un peu freiné et qu’il mérite probablement plus de départs qu’on ne lui en donne.

Reste à savoir s’il est un buteur hors pair, mais pour qu’il puisse montrer sa valeur ou s’améliorer, il a besoin de départs réguliers.

Mais une chose est sûre, la vitesse à laquelle il se déplace avec le ballon est assez effrayante et met l’opposition sur le pied arrière.

Et avec les galères de Pierre-Emerick Aubameyang, il est temps que le jeune Brésilien gagne plus de minutes que son capitaine.

Ce serait une décision audacieuse de la part d’Arteta, mais il semble que ce soit une décision nécessaire à long terme.

