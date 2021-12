Alan Smith suggère qu’Arsenal, 28 ans, est un problème pour Arteta

Alan Smith a déclaré que le milieu de terrain d’Arsenal » n’avait pas l’air bien » en ce moment, comme il l’a dit à Off the Ball.

L’ancien attaquant de Highbury pense que quelqu’un comme Partey « entrave l’équipe » avec ses récentes performances.

Arsenal a subi une défaite 3-2 à Manchester United jeudi soir, malgré le fait que le club basé à Old Trafford ait eu toutes sortes de difficultés à entrer dans le match et soit 1-0 à un but monstre d’Emile Smith Rowe.

Comme beaucoup de joueurs d’Arsenal, ce fut une autre nuit de questionnement sur la question de savoir si ceux sur le terrain sont assez bons pour amener le club du nord de Londres au niveau supérieur.

Partey a en fait été l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal cette saison, mais le joueur de 28 ans était absent contre Manchester United.

La légende du club Smith a suggéré que le Ghanéen devenait un problème pour Arsenal au milieu du parc.

« Il y a encore des problèmes de ce côté », a déclaré Smith. « Le milieu de terrain n’a pas l’air bien.

« Thomas Partey ne joue pas particulièrement bien en ce moment et cela gêne l’équipe je pense. »



Les Gunners ont été accusés d’être des tyrans à plat cette saison et cela a été prouvé par les défaites qu’ils ont subies contre des équipes qu’ils ne sont pas censés battre.

Lundi soir, ils affronteront une équipe qu’ils devraient battre à Everton, qui sont sans victoire en huit et sont probablement sur le point de limoger leur manager Rafa Benitez.

Quand il s’agit de lire le tableau de la Premier League, Arsenal est juste assis à l’extérieur des places de la Ligue des champions, donc sur cette note, tout devrait être rose dans le jardin.

Malgré cela, il semble toujours y avoir un air de questionnement dans le nord de Londres sur la qualité de l’équipe d’Arteta, car ils semblent se balancer dans un sens, puis dans l’autre, chaque semaine.

