Alan Tudyk est revenu à la télévision en 2021 avec Resident Alien sur SYFY, basé sur une bande dessinée Dark Horse et se révélant immédiatement être une émission de télévision unique en son genre. Bien sûr, même une prémisse unique et un casting empilé ne garantissent pas toujours qu’un spectacle peut durer au-delà d’une seule saison, comme Tudyk le sait bien. Avec le casting de Resident Alien rempli par Corey Reynolds, Sara Tomko, Alice Wetterlund et plus encore sur Tudyk et racontant une histoire aux possibilités infinies, les fans ont eu de très bonnes nouvelles lorsque SYFY a renouvelé la série des semaines avant la finale de la saison 1, et selon Tudyk, les téléspectateurs n’étaient pas les seuls à ressentir du soulagement.