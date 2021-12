Alan Wake 2 arrive en 2023 en tant que premier jeu d’horreur de survie de Remedy

Ça se passe enfin : Alan Wake 2 est en travaux. Mais, il ne sortira pas avant 2023. Pourtant. Ça arrive. Huzzah !

Annoncé ce soir lors des Game Awards par Sam Lake de Remedy Entertainment, le jeu était en préparation entre chaque projet réalisé dans l’entreprise par une petite équipe de base travaillant sur des concepts pour le jeu.

Maintenant, il est en plein développement avec une équipe beaucoup plus nombreuse.

« Avec Control, notre jeu de 2019, nous avons créé l’univers connecté Remedy, où Control et Alan Wake existent dans le même univers », a déclaré Lake sur le blog PlayStation.

« AWE, la deuxième extension de Control, crée un événement croisé entre les deux jeux et laisse présager des choses à venir. »

D’après ce que Lake a dit aux Game Awards, Alan Wake 2 sera un jeu d’horreur de survie et il semble qu’il sera plus sombre que le jeu précédent. Alors que le premier Alan Wake contenait des éléments d’horreur, c’était un jeu d’action dans l’âme, et ce sera le premier jeu d’horreur de survie de Remedy avec sa propre vision du genre.

Plus d’informations sur le jeu seront partagées l’année prochaine.